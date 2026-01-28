El Govern y ERC plantean que el director de Rodalies Catalunya asuma también la gestión de Renfe

La Generalitat quiere poder decidir quién lidera Renfe en Catalunya y tener así un 'mando único' que conozca al dedillo la red catalana para gestionarla desde la proximidad y resolver la descoordinación entre los actores implicados. Esta es una de las decisiones que se está valorando en la mesa de negociación con ERC, pero que depende del aval del Gobierno -que, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO lo acepta-, aunque ya ha reclamado públicamente que se dé este paso para controlar los trenes con una mayor eficiencia. La plaza de director operativo de Rodalies está vacante desde que el lunes fuera cesado Josep Enric Garcia Alemany, precisamente, por el colapso del servicio y la exigencia del Govern de que se asumieran responsabilidades.

El objetivo de este futuro acuerdo, que otorgaría a la Generalitat una mayor capacidad de decisión, es mejorar un servicio que está sufriendo el descrédito de la ciudadanía, que ha visto cómo en esta última semana los trenes no circulaban, que las operadoras y la línea política emitía directrices contradictorias y que las incidencias se iban acumulando. El horizonte es que el lunes el servicio recupere la "normalidad".

Ha sido la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, quien ha explicitado en el Parlament la propuesta como un “paso previo” a que la operadora del servicio ferroviario acabe siendo “100%” catalana. “Ha llegado el momento en el que también Rodalies de Catalunya acabe asumiendo la gestión de Renfe en Catalunya. Se necesita un mando único para que los trenes funcionen en nuestro país”, ha reivindicado la dirigente republicana. No ha mencionado explícitamente que el horizonte de la nueva empresa mixta sea prescindir de Renfe en un futuro, pero sí que ha apuntado en este sentido cuando ha pronosticado que, “más pronto que tarde”, la parte estatal saldrá de la gestión.

Ambiente en la primera jornada de cierta normalidad en Rodalies en la estación de Sants. / Jordi Otix / EPC

Esto es también una pista de aterrizaje para Junts, que ha reclamado que se "pare" el traspaso de Rodalies actual para "echar a Renfe de Catalunya" porque, a su juicio, debe ser operada por Ferrocarrils de la Generalitat, algo que los negociadores ven no solo imposible por estatutos, sino también muy complejo a nivel técnico. Una idea que fue descartada, y que a la que se antepone ahora la posibilidad de mejorar la gobernanza a través de este 'mando único'.

“Hay que acelerar el plan de trabajo de la nueva empresa para integrarnos en la operatividad de la infraestructura. Tiene el compromiso del Govern de que así será”, ha respondido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, recogiendo el guante y asegurando que esta crisis es una “oportunidad para acelerar” el traspaso del servicio a la Generalitat.

En esta ocasión, ERC no ha reclamado su dimisión, como sí que ha hecho durante la sesión de control que se ha encargado de despachar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. De hecho, los republicanos han pactado con el Govern en las últimas 48 horas cuestiones de calado para los trenes, como un incremento de recursos en el Pla de Rodalies y, ahora también, ultiman una entente para forzar esa fusión de responsabilidades cuando se designe al nuevo director de Rodalies.

Noticias relacionadas

El pleno de este miércoles se ha convertido en un examen al Govern sobre su gestión del caos de Rodalies. Dalmau, que asume las funciones de Salvador Illa como president durante su hospitalización, ha pedido "disculpas" a los miles de catalanes afectados, al tiempo que ha reclamado la "colaboración" a la oposición para forjar "un pacto de país" con el fin de "refundar" una red ferroviaria que padece una "vulnerabilidad endémica". Todo ello después del cese de dos responsables -el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif- y de haber anunciado una inversión de 1.600 millones más en el mantenimiento de la infraestructura para alcanzar los 8.000 millones en una década, hasta 2030.