La oposición sale en tromba contra el Govern por la crisis de Rodalies: "Prometieron gestión y han traído caos permanente"

Al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, le ha tocado este miércoles salir al ruedo del Parlament para defender al Govern ante la mayor crisis que le ha tocado gestionar hasta ahora: una semana de crisis con los trenes. Con el president Salvador Illa todavía hospitalizado, quien ha asumido sus funciones se ha encontrado con una oposición dura que reprocha al Executiu que no haya estado a la altura de la buena gestión prometida y que ha topado con la mayoría de grupos exigiendo la dimisión de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Un alto precio que también ERC pide que pague, algo que escuece especialmente en la Generalitat, que depende de los republicanos para garantizarse la estabilidad. No obstante, el Govern ha dejado claro que no piensa sacrificar a una de sus dirigentes clave.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha dibujado una Catalunya "colapsada" y ha cargado contra el Govern por haber prometido que "la normalidad institucional con Madrid lo arreglaría todo y el país se cae a trozos". "Nos prometieron gestión y nos han llevado al caos permanente", ha espetado, enumerando todos los sectores que este mes se han movilizado o han anunciado protestas, como los médicos, los agricultores, los pescadores, los profesores y la manifestación por un servicio de trenes digno. "Solo en un mes, el Govern de todos, tiene a todos cabreados", ha añadido, asegurando que el Govern ha "dimitido de sus funciones" y recordando su petición de que la consellera Paneque dimita.

"No ha sido una buena semana para el país, ni para los usuarios de Rodalies", ha asumido Dalmau. El conseller de la Presidència ha explicado que todas las decisiones han ido encaminadas a dos objetivos: "Retomar el derecho a la movilidad de los catalanes y el derecho superior a su seguridad". Unas decisiones que ha dicho que han sido "dolorosas y complicadas", pero que han permitido identificar 30 puntos en la red en los que se está actuando. "La única diagnosis correcta es actuar encima de las vías, de los trenes y de la gestión", ha resumido, sobre sus planes para la red. El conseller ha reconocido que es consciente de que hay mucho malestar en la sociedad catalana, y ha puesto en valor que el Govern tiene la mano tendida para buscar soluciones y que los trenes funcionen, pidiendo así responsabilidad a la oposición.

El tono agrio con los socios

Esquerra no se ha quedado atrás: "No se ha salido en su primera oportunidad que ha tenido para liderar políticamente una crisis. No solo eso, sino que ha contribuido con Paneque a hacerla más grande. Es injustificable. El Govern de los que venían a darnos lecciones de gestión ha quedado retratado. Ni ambición, ni gestión", ha disparado el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové. Las filas republicanas han exigido al Govern “que no se esconda” detrás de los ceses en Renfe y Adif, y que planifique y ejecute todas las inversiones previstas, al tiempo que acelere el traspaso para que sea “integral”.

Josep Maria Jové — Presidente del grupo de ERC en el Parlament

"Es responsabilidad del Estado y no es nueva, se debe a un modelo centralista y radial, a una discriminación consciente, planificada y criminal", ha espetado Jové. Unas afirmaciones que Dalmau ha encajado con malestar, después de haber alcanzado un pacto con ERC para sumar 1.600 millones de euros al plan de Rodalies: “Algunas cosas de las que ha dicho no son justas”, ha replicado, recordando que “hay tres personas en esta Cámara que han ostentado este cargo y se han encontrado con situaciones muy similares”.

Tampoco ha escatimado críticas al Govern el otro socio, los Comuns. La líder del partido, Jéssica Albiach, ha asegurado que el servicio está "secuestrado por Renfe y Adif", quienes "no solo no mantenían la red, sino que no aceptaban las directrices de la Generalitat". "Hasta el lunes no se plantaron, no lideraron, tras seis días de caos. No dieron un golpe sobre la mesa. Se han pasado más de media crisis dando la cara por el ministerio en vez de por los ciudadanos. ¿Están por hacer más de Govern que de partido?", ha preguntado. Dalmau ha respondido que comparte el diagnóstico de la falta de inversión y que esto solo se solucionará con "años de inversión": "No podemos prometer milagros, pero sí nuestra máxima determinación", ha afirmado, pidiendo que no se confunda la "actitud de colaboración" con el Gobierno, con una "falta de exigencia".

Jéssica Albiach — Presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament

Dalmau sí ha pasado al ataque contra el PP, asegurando que hoy no tiene un papel fácil porque parte de las deficiencias en la red se deben a decisiones tomadas durante gobiernos populares. "Tienen que decidir si están con el tono de Andalucía o con el de [Isabel Díaz] Ayuso en Madrid", le ha avisado. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha tachado a Dalmau de "míster humildad", ha afeado al Govern su "incompetencia" en la convocatoria de oposiciones, en las listas de espera en la sanidad, los barracones en la educación y la falta de ejecución en renovables. "Bajo su gestión estamos viviendo la peor crisis ferroviaria de la historia", ha recalcado, pidiendo la dimisión de Paneque y criticando que no se hayan tomado decisiones hasta que un maquinista en prácticas muriera en el accidente de Gelida.

Dalmau se ha defendido rechazando "lecciones" del PP tras lo sucedido en la Comunitat Valenciana con la dana y el papel de Carlos Mazón. "El president de la Generalitat tiene plena confianza en este equipo y el conjunto de sus consellers", ha dicho sobre Illa, descartando de nuevo cualquier dimisión o cese en plena crisis.

Desde la CUP, el diputado Xavier Pellicer, ha cuestionado al Executiu que no pueda dar “ninguna garantía” y que haya perdido la “credibilidad. “El país se cae a trozos y ustedes gestionan la miseria. Quieren gobernar para todos, pero gobiernan para los de siempre. Y Catalunya pierde”. Así, ha reclamado el cese de Paneque, que paren de invertir en macroproyectos y que pongan a los trabajadores en el centro, invirtiendo al máximo y prohibiendo la compra especulativa de vivienda. “Dejen de estudiar y gobiernen”, ha remachado. Dalmau ha sostenido que cada día se han dado eventos nuevos que obligaban a actuar. “No dudo que usted hubiera tomado las mismas decisiones […] No nos podemos desviar ni un milímetro de la hoja de ruta”, ha zanjado.

La extrema derecha de Vox y Aliança Catalana han cargado con dureza contra el Govern por su dependencia del Gobierno, ante lo que Dalmau ha respondido: "La única sucursal que hay en esta Cámara es la suya, la de los discursos de odio de Europa y de Estados Unidos". Tras afear a Sílvia Orriols que no haya deseado una pronta recuperación al president Salvador Illa, el conseller ha vuelto a poner en valor la colaboración institucional para afrontar los retos de Catalunya.