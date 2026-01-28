Junts exige al Govern que "pare" el traspaso de Rodalies: "Queremos Renfe fuera de Catalunya"

Parar por completo el traspaso de Rodalies acordado y volver a empezar la negociación. Esta es la demanda que ha hecho Junts per Catalunya al Govern de la Generalitat y a ERC tras el caos ferroviario vivido en Catalunya durante la última semana. "No queremos un traspaso en falso, queremos que sea 100% catalán. Paren la negociación, queremos a Renfe fuera de Catalunya", ha defendido desde el atril la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, tras la comparecencia del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, para explicar la gestión que ha hecho el Executiu de la crisis.

Los posconvergentes, igual que han obrado con la negociación del nuevo modelo de financiación, han pedido un "frente común en Madrid" a Esquerra para conseguir el traspaso integral de la red de trenes. La petición se votará en el próximo pleno.

"El 'Govern de tothom' (de todo el mundo), deja sin trenes a todo el mundo", ha ensalzado Sales, quien ha afeado a los socialistas que no se "planten" ante el Gobierno por su falta de ejecución presupuestaria: "Nunca lo harán, son lo mismo", ha sostenido. La parlamentaria también ha asegurado que el modelo ferroviario actual no sirve porque es "centralista y jacobino" y ha acusado al Estado de llevar a cabo una estrategia "premeditada para hacer caer Catalunya en la decadencia".

Lejos de rebajar el tono tras los ceses del jefe operativo de Rodalies y del director de Operaciones de Adif -a quienes considera "cabezas de turco"- y el pacto para una mayor inversión en la red, Sales ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Es necesario que haya dimisiones de primer nivel", ha advertido, tras asegurar que no sirve de nada pedir perdón si no hay "consecuencias".

Sales ha vuelto a poner sobre la mesa las 14 demandas para reformar el sistema ferroviario y que llevará a votación en el próximo pleno. Junts quiere que el Govern denuncie a Adif y Renfe por un "delito penal y criminal" y que el Executiu rescinda el contrato con Renfe para que el servicio lo asuma Ferrocarrils de la Generalitat.

Unas críticas compartidas por la CUP, que al igual que Junts ha culpado a todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP, de la situación actual por falta de inversión en Rodalies. El diputado Dani Cornellà ha reprochado a los socialistas el hecho de haber prometido una "buena gestión" y haber culpado de todo al 'procés', y ha defendido que "el camino es el de la confrontación con el Estado". "Tenemos una Catalunya que se cae a pedazos", ha sentenciado.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, durante la comparecencia de Albert Dalmau por el caos en Rodalies / David Zorrakino / Europa Press

"Colaboradores necesarios"

Desde la otra bancada, el PP ha insistido en la dimisión de Paneque y del ministro Puente, a los que ha acusado de emplear un tono "triunfalista" con la constitución de la empresa mixta de Rodalies Catalunya y con la promesa de aumentar la velocidad del AVE hasta los 350 kilómetros por hora. "Ha tenido que morir mucha gente para ver que vendía humo", ha llegado a decir el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. El popular también ha culpado de la situación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al president Salvador Illa, pero a la vez ha responsabilizado a Junts, ERC y los Comuns por sostenerles. Fernández ha asegurado que son "colaboradores necesarios" y que, además, en el caso de los posconvergentes han colocado a personas afines en empresas como Renfe o Aena tras negociarlo con Moncloa.

La extrema derecha de Vox ha defendido que el Govern es "experto en las excusas" y ha puesto en duda la influencia del cambio climático en esta situación. "La muerte del maquinista y el caos era evitable", ha sentenciado, al tiempo que ha pedido elecciones anticipadas en Catalunya y en España. Garriga también ha anunciado que su partido ya ha acudido a los tribunales y ha solicitado personarse como acusación popular en los dos accidentes, tanto en el de Adamuz (Córdoba), como en el de Gelida.

Aliança Catalana, que ha mantenido un perfil más bien bajo en esta crisis y que este miércoles no ha llegado ni a agotar su tiempo de intervención, ha criticado que se "responsabilice" al cambio climático de los accidentes y ha disparado contra Junts y ERC: "Han pedido dimisiones a unos gobiernos que han apuntalado a cambio de tener un grupo propio o de cargos", les ha echado en cara Sílvia Orriols.

La tendida de mano del conseller Dalmau no ha servido para que la oposición se sume, al menos por ahora, al pacto que ha ofrecido para "refundar" el sistema ferroviario. El apoyo de ERC y los Comuns será determinante para que sea una realidad.