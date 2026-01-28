Dalmau rinde cuentas hoy en el Parlament por el caos de Rodalies con el compromiso de mejorar "vías, trenes y gestión"

El Govern se somete este miércoles al pleno del Parlament para rendir cuentas sobre su actuación durante la "semana negra" de Rodalies en Catalunya. El colapso de la red, el caos entre administraciones y operadores y los reiterados incidentes han impedido la normalidad del servicio desde que el martes de la semana pasada un tren chocó contra un muro de contención en Gelida, cobrándose la vida de un maquinista en prácticas. Ante tal desbarajuste, el Executiu ha forzado el cese de dos responsables -el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif- y ha acordado con el Gobierno y ERC invertir 1.600 millones más en el mantenimiento de la infraestructura para alcanzar los 8.000 millones en una década, hasta 2030. Pero, lejos de contener la crisis, sigue viendo cómo la oposición reclama dimisiones en el Govern. En concreto, la de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que también recibirá un elenco de preguntas de los partidos durante la sesión de control.

A quien le toca dar hoy la cara en nombre del president Salvador Illa es al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asume sus funciones como president mientras sigue hospitalizado por una osteomielitis púbica. Ante los 135 diputados, Dalmau pondrá en valor el trabajo del Govern durante la crisis, centrándose en que se están atajando los tres ejes principales: la mejora de la comunicación con los usuarios -con más informadores ante incidencias contratados de forma urgente-, la renovación de la infraestructura -con la inversión anunciada- y nuevos trenes, y la gestión del servicio desde la proximidad -con el traspaso a la Generalitat, aunque Renfe mantiene la mayoría en el consejo de administración-. Fuentes del Govern resumen que expondrá la 'receta' del Govern: "vías, trenes y gestión". Es por ello que volverá a presionar al Ejecutivo central para que se comprometa a seguir invirtiendo en Rodalies. "Es evidente que no estamos en los niveles que desearíamos, seguiremos insistiendo", deslizó Paneque el martes, en la rueda de prensa tras el Consell Executiu.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque. / Zowy Voeten / EPC

La crisis ha transcurrido por tres fases: la atención al colapso, la exigencia de dimisiones y la reclamación de una mayor inversión al Gobierno, dos aspectos, estos últimos, que el Govern trató de evitar hasta que el lunes la situación era ya insostenible y a Paneque se le acumulaban las peticiones de dimisión, también por parte de uno de sus socios, ERC. Desde entonces, el Executiu ha asumido que no solo debe dar la cara, sino también señalar los fallos de cada uno de los actores implicados en una red compleja: el Gobierno, la Generalitat, Adif y Renfe.

"Cada uno tiene su responsabilidad. La nuestra es asegurar que Rodalies funcione. Por eso pedimos responsabilidades, y soluciones. Esperamos que, a partir de ahora, podamos retomar el servicio con normalidad y a la altura de lo que merecen los ciudadanos de Catalunya", defendió la también portavoz, preguntada por el papel de la Generalitat en el colapso de esta pasada semana y descartando, a la vez, su dimisión. "He puesto toda mi concentración y trabajo en resolver la crisis y me encuentro con las mismas fuerzas y energías, o más si cabe, para hacerlo [...]. Estaremos satisfechos cuando Rodalies funcione", remachó, sugiriendo que la "descoordinación" exhibida estos últimos siete días se debe al choque constante entre el operador y la empresa encargada del mantenimiento.

La presión de la oposición

Pero el anuncio de una mayor inversión no ha aplacado a los socios. Junts lleva días exigiendo la dimisión de Paneque y señalando a Illa como responsable de los fallos en la red por no cesarla, y hoy volverá a reclamar al Govern que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por un "delito penal y criminal", algo que en el Palau de la Generalitat ya descartan porque "esto no se soluciona llevando a alguien a los tribunales, sino con trabajo, rigor e inversiones". Sin embargo, no se puede descartar que, una vez se normalice la red ferroviaria e Illa regrese al ruedo, no propicie cambios en su Consell Executiu. Al clamor contra Paneque se sumará el PP, Vox y Aliança Catalana.

Noticias relacionadas

Los socios, ERC y los Comuns, harán equilibrios. Si bien Esquerra ya pidió su cabeza, el acuerdo para aumentar la inversión en la red ha calmado las aguas. Los republicanos buscaban una pista de aterrizaje para defender una oposición útil, alejada de Junts, pero dando resultados cuantificables, en este caso, en una inyección de recursos. Esto allana también el camino hacia una negociación presupuestaria que el Govern anhela, pero que ha quedado muy alterada por el caos en los trenes y la hospitalización de Illa. Hasta que el PSOE no se abra a avalar la ley para la recaudación del IRPF en el Congreso y el Govern multe por primera vez por vulnerar la ley de vivienda, no empezará la negociación. Unas conversaciones que se auguran rápidas, pero que está por ver si Rodalies permite que sean dentro del calendario marcado por el Govern: el primer trimestre del año.