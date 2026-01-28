Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La renuncia de Ábalos lleva al Congreso a la alcaldesa de Llaurí, condenada por conducir ebria en 2021

Ana González, afín a Bielsa, sucederá al exministro de Transportes en la cámara baja y conservará su cargo municipal

En 2021 fue condenada por triplicar la tasa de alcohol y en 2023 amplió su mayoría absoluta

La alcaldesa socialista de Llaurí, Ana González, en una imagen de archivo.

La alcaldesa socialista de Llaurí, Ana González, en una imagen de archivo.

Mateo L. Belarte

Valencia
La socialista valenciana Ana González Herdaro, alcaldesa de Llaurí (Ribera Baixa), aterrizará en el Congreso tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado. González, que en 2023 fue en las listas del PSOE al Congreso por Valencia en el puesto número siete, es una política muy cercana a Carlos Fernández Bielsa, secretario general del PSPV de Valencia, y por tanto del considerado como sector crítico a Diana Morant, líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia.

De hecho, hasta el momento era asesora de Bielsa en la Diputación de Valencia, un cargo que abandonará para poner rumbo al Congreso, y miembro de su ejecutiva provincial. No dejará sin embargo la alcaldía, según transmiten fuentes de su entorno.

En 2021 González fue condenada a una multa de 960 euros y ocho meses de retirada del permiso de conducir por triplicar la tasa máxima de alcohol al volante. Las fuentes cercanas a la alcaldesa apuntan al respecto que es una pena ya cumplida y que, además, en 2023 amplió su mayoría absoluta, por lo que entienden que sus responsabilidades están saldadas.

El antecedente, sin embargo, inquieta en otros sectores del partido, donde algunas voces ya señalan en privado que González debería "meditar" la conveniencia de recoger el acta, una decisión personal, por el daño que puede hacer a la imagen socialista, ya de por sí tocada tras todos los escándalos de Ábalos y Santos Cerdán.

Estas fuentes apuntan al ruido que esa condena de hace casi 5 años puede hacer en Madrid, con un ecosistema mediático propio y una caja de resonancia que lo amplifica todo, y temen que la oposición pueda aprovechar lo que consideran una "debilidad política".

Asimismo, recuerdan que Morant, pese a encabezar esa lista en la que González va de número siete, no fue quien confeccionó la candidatura, que se propone desde la provincial de Bielsa.

La polémica vuelve así a sobrevolar unas listas electorales que ya generaron refriegas internas entre la dirección autonómica, entonces de Ximo Puig, y la provincial de Bielsa. El secretario provincial elaboró las candidaturas a Congreso y Senado sin acuerdo con el líder del partido y entonces president de la Generalitat, e incluyó a González.

Ferraz tuvo que mediar, asumiendo algunas peticiones de Bielsa y otras del ahora expresident, si bien no alteró el puesto de González, que no fue de los que confrontó a Puig y a Bielsa.

Además, caprichos del destino, el ascenso de González tras la renuncia de Ábalos se produce en plena crisis entre la dirección autonómica de Morant y la agrupación de la Ribera Baixa (a la que pertenece González) por la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una empleada municipal contra el alcalde de Almussafes, Toni González, también próximo a Bielsa.

El caso ha enfrentado a Morant con los socialistas de la Ribera Baixa, que se han situado del lado del alcalde e incluso han cuestionado la veracidad de la denuncia, que atribuyen a un ajuste de cuentas de la propia secretaria general a Toni González por haber dado apoyo a Bielsa en el pasado.

