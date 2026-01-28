El Parlament triplica su inversión en proyección internacional y dobla los fondos dedicados a digitalización e IA

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles el presupuesto de la institución con la esperanza de que, tras dos prórrogas forzadas por la falta de cuentas públicas de la Generalitat, esta vez sí pueda entrar en vigor. A la espera de saber cómo se desencallará la cuestión del Govern -ya que el imprevisto de la crisis de Rodalies ha frenado la negociación y el hemiciclo acaba de avalar, por ahora, una nueva prórroga-, la Cámara catalana ya tiene listas sus partidas para este año, con un presupuesto de 65 millones de euros, un 1,6% más que las cuentas de 2025 y un 3% menos que las vigentes, de 2023. PSC, Junts y ERC han votado a favor y PPC, Vox, Comuns CUP y Aliança Catalana han votado en contra.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Parlament ha previsto para estos presupuestos un aumento de hasta tres veces lo destinado en 2025 en proyección internacional, una carpeta en la que se engloban gastos para "delegaciones, oficinas, misiones exteriores o visitas interparlamentarias", así como la inclusión de un técnico de cooperación internacional y otro para la acción exterior, tal y como se recoge en el informe confeccionado por la Cámara catalana, donde se detallan las cuentas recién aprobadas, consultado por este diario.

Tras años de "procés" y la irrupción de la pandemia, que imposibilitó los viajes institucionales, la actual Mesa del Parlament se propuso en esta legislatura recuperar la agenda internacional. En el primer año de mandato, como explicó EL PERIÓDICO, los miembros del órgano rector pisaron tres continentes y más de una decena de países. Esta proyección más allá de las fronteras ha llevado al Parlament a reforzar sus vínculos con otras cámaras legislativas de todo el mundo, en términos de políticas de igualdad, lengua o nación, entre otros.

"Consideramos imprescindible reforzar lazos y tejer alianzas con una mirada y vocación de fomentar la paz, el refuerzo de las democracias y defensa de los derechos humanos, ADN del parlamentarismo catalán", ha declarado la vicesecretaria primera del Parlament, Raquel Sans, encargada de defender las cuentas en el atril.

Siete objetivos del Parlament

Como ya ocurrió con los presupuestos presentados el año pasado, desde la Cámara catalana han diferenciado en su documento interno las partidas destinadas a siete de sus retos principales, que Sans ha conisderado "objetivos políticos" de la Mesa. Más allá de la internacionalización, que de las siete es, sin embargo, la que tiene una cuantía más baja -214.000 euros-, otra de las carpetas que más ha crecido en recursos es la ampliación de espacios del Parlament, cuyo presupuesto, de 426.000 euros, está destinado a la "reforma de la planta baja" del edificio, así como a la creación de nuevos vestidores en este espacio.

Del resto de desafíos que se propone el hemiciclo, destaca la apuesta por digitalizar la institución e incorporar la Inteligencia Artificial (IA), cuya partida asciende hasta los 4,4 millones de euros, la más alta de todas, y que se duplica respecto a lo presupuestado en 2025. "Es un proceso largo y complejo", aseguraron fuentes parlamentarias cuando explicaron el presupuesto. En esta cuestión, el Parlament destina recursos a transformar la informática de los puestos de trabajo y del procedimiento parlamentario, así como a la digitalización del fondo documental.

Un hemiciclo más accesible y sostenible

De todos los retos, el que más crece respecto a las cuentas anteriores es el de accesibilidad y transparencia, con casi 2 millones de euros destinados. Para ello, como ya explicó la Cámara catalana hace un año, se trabaja en un plan de accesibilidad integral que garantice que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder al hemiciclo y participar plenamente en la actividad parlamentaria, tanto en el marco político como laboral, y pensando tanto en barreras arquitectónicas como tecnológicas.

En una línea parecida está el plan de acción climática, que bajo el reto de hacer más respetuosa con el medio ambiente la institución, el Parlament proyecta unos 442.289 euros, que se destinarán tanto a un "técnico de acción climática", como ya avanzó este diario, como a obras para hacer más sostenible el edificio. "Una de las prioridades de la Mesa es hacer al Parlament responsable con el cambio climático", ha explicado Sans.

Los presupuestos de 2026 también prevén medio millón de euros -un 13% menos que en 2025- para la "mejora de la gestión de recursos humanos", uno de los objetivos prioritarios que se fijó la Mesa en su apuesta por ordenar internamente la Cámara catalana y "adaparla al presente", en palabras de la vicepresidenta. El séptimo reto, con una cuantía de 378.384 euros, se dedicará a la lucha por la equidad de género, el antirracismo y la no discriminación dentro de la institución.

Voto protesta de Comuns y CUP

Los Comuns y la CUP, que han votado en contra, han explicado que se trata de una decisión motivada por su reivnidicación histórica de que las dietas de los diputado tributen, una cuestión "anómala" que consideran que opera como parte de "salario incubierto". Por ello, tanto Susanna Segovia, como Dani Cornellà, han apelado a los grupos parlamentarios a trabajar para "corregir" esta situación y han agradecido a los responsables de hacer las cuentas su trabajo.

Los más críticos han sido PPC, Vox y Aliança Catalana que ha criticado la acción exterior de la Mesa, que han tildado de "viajes no prioritarios", o el despliegue de una oficina de igualdad en la Cámara.