Junts responde al Govern, tras asegurar Romero que "no son solidarios" en la financiación: "Ustedes son los del expolio fiscal"

A pesar de que la crisis de Rodalies ha protagonizado el primer pleno del año, la nueva financiación también se ha colado en el debate. La consellera de Economia, Alícia Romero, interpeló este martes a los diputados de Junts y les retó a aclarar si eran "solidarios". "Los conciertos no son solidarios, no hay ninguna cuota de solidaridad del País Vasco con el resto de territorios. A ver si se aclaran sobre qué defienden. Si quieren ser solidarios, no pueden defender el concierto", aseguró. El comentario molestó a los diputados posconvergentes, que se quejaron de la apreciación desde sus escaños.

Este miércoles, el diputado Antoni Castellà ha sido el encargado de responder a la consellera durante su turno de palabra en la sesión de control al Govern. El posconvergente ha asegurado que su modelo siempre ha contado con una "cuota de solidaridad". "Nosotros somos los de la solidaridad, ustedes son los del expolio", ha espetado. Sin embargo, a pesar de la dureza de la respuesta, Castellà ha tendido la mano a socialistas y republicanos con tal de mejorar el acuerdo alcanzado, que ha sostenido que no es "singular". "Aún estamos a tiempo. Sus diputados, los de mi partido y los de ERC en el Congreso suman 33", ha recordado, tras remarcar que la apuesta debe ser "el concierto económico".

Romero no ha cogido el guante y ha acusado a Junts de "no ser capaces de ser útiles a los problemas" y le ha instado a "poner soluciones". La consellera se ha mantenido en sus trece y ha vuelto a defender que el concierto no es "solidario". La titular de Economia ha aprovechado su intervención para explicar que el modelo anunciado es solo una parte del pacto, ya que aún quedan varias cuestiones pendientes, como las competencias no homogéneas -las que solo tiene transferidas Catalunya, como los Mossos-.

"¿Renunciará a 4.600 millones o se pondrá a trabajar para que sean más?", ha rematado, instando a Junts a entrar en la negociación. Los siete votos de Junts serán determinantes en el Congreso para que el modelo acordado con el Gobierno y ERC salga adelante.