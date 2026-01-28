La consellera de Feminisme critica a su predecesora, Tània Verge: "Me ha hablado siempre con un tono paternalista"

En su último día como diputada en esta legislatura, Tània Verge, quien entró en política en 2021 con el reto de levantar desde cero la Conselleria de Feminismes creada por ERC, ha tenido un adiós agridulce. En su última interpelación a su sucesora, la actual consellera Eva Menor, la catedrática pretendía articular una crítica de fondo a lo que considera una voluntad de la socialista de "empequeñecer y despolitizar" el Departament, cuya continuidad fue una de las exigencias que Esquerra puso sobre la mesa para investir a Salvador Illa como president. "Hay una percepción extendida entre entidades, profesionales y expertos del sector de que su Departament vive de las rentas de los proyectos iniciados por el Govern republicano", ha espetado Verge.

Menor ha respondido con contundencia e incluso a título personal: "A diferencia de usted, yo agradezco mucho su trabajo en las políticas públicas de este país. Cada vez que he subido al atril, he puesto en valor su trabajo. No puedo decir lo mismo de usted. Y lo digo con pena: desde el primer momento [...] siempre que ha tenido la oportunidad de interpelarme, lo ha hecho con un tono autocomplaciente y absolutamente paternalista. No es así como yo concibo la sororidad y el feminismo", ha espetado la exalcaldesa de Badia del Vallès. Verge no ha podido responderle porque ya había agotado el turno.

Antes, Verge -que anunció su renuncia para volver al mundo académico- había retado a la consellera a "enumerar una sola política nueva impulsada por su Departament" y había cargado contra lo que ha calificado como un "goteo" de renuncias de personal técnico, profesional y de cargos en las semanas previas al 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Menor, por su parte, ha sacado pecho de la apertura de cinco nuevos servicios integrales y de haber "desbloqueado" las indemnizaciones a mujeres víctimas de violencia de género. "Estaban bloqueadas en su Departament", ha puntualizado.

La diputada republicana, sin embargo, ha replicado que todo ello "ya se lo encontraron a punto" cuando ella dejó la conselleria y ha insistido en las carencias que, a su juicio, arrastra el Departament: "Falta discurso político, operan bajo una lógica tecnocrática y hacen evaluaciones para frenar planes vigentes; precarizan a las entidades". Menor ha zanjado la disputa deseándole lo mejor a su antecesora: "Mis actos se juzgarán cuando deje de ser consellera, y se juzgarán por los hechos, no por mis palabras. Tampoco por las suyas".