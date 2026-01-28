ERC y Comuns reclaman que el Estado asuma "todos los costes" derivados de la crisis de Rodalies

"Cuando han tenido que escoger, nunca han escogido Catalunya. Así que, conseller [Albert] Dalmau, escoja usted: si escoge Catalunya, nosotros siempre estaremos; usted lo sabe, siempre estaremos". Con esta afirmación, la portavoz de ERC, Ester Capella, se ha dirigido al titular de la Presidència, Albert Dalmau, para tenderle la mano en la resolución de lo que considera una "crisis estructural" del sistema ferroviario catalán, siempre y cuando se atiendan sus demandas. Entre ellas, que el Estado "asuma todos los costes" derivados del "colapso" de estos días en los trenes: desde los peajes, hasta los contratos de autobuses y autocares, pasando por el coste laboral de las ausencias al trabajo.

"Deben pagar porque son responsables. Que el Govern efectúe un informe económico sobre el sobrecoste de esta crisis, que no ha acabado", ha espetado Capella, que se ha sumado así a la demanda que ya hicieron los Comuns el martes, los otros socios de investidura, y la CUP. El partido liderado por Jéssica Albiach también ha mostrado su voluntad de seguir al lado del Executiu, un apoyo que se ha evidenciado en el hecho de que no han pedido -a diferencia del resto de partidos- el cese de la consellera Sílvia Paneque, aunque sí han lanzado un mensaje al president. "Pensamos que una sola persona no puede afrontar los principales retos del país", ha dicho Albiach sobre la titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. / Nico Tomás / ACN

Tras escuchar la comparecencia del conseller para rendir cuentas de la acción del Govern ante la crisis de Rodalies, pues asume las funciones de president mientras Salvador Illa sigue hospitalizado, sus socios, ERC y Comuns, han hecho un diagnóstico similar de la situación y han separado los dos principales problemas: una cosa es la "desinversión" y la "desatención" del sistema ferroviario y otra, muy diferente -han asegurado-, es cómo el Govern ha gestionado esta crisis, cuya actitud han desaprobado los dos aliados de Illa.

Sobre la desinversión, tanto los morados como los republicanos han reconocido que no toda la responsabilidad es de los socialistas, sino también de los gobiernos del PP. Pero, lejos de buscar soluciones a base de señalar culpables, en ERC han pedido aterrizar en el presente y corregir ese déficit de inversión. "La lluvia ha hecho visible el problema, ha dejado al descubierto una realidad muy dura que no gusta a nadie y que no es fruto de la mala suerte, es resultado de décadas de desatención", ha señalado Capella.

Ahí es donde el partido ha presionado a los socialistas para desencallar el consorcio de infraestructuras que pactaron para la investidura del president y que debe permitir hacer un seguimiento del cumplimiento de las inversiones del Estado en esta materia. “Se deben compensar décadas de déficit de inversión”, ha dicho la exconsellera de Territori. La idea era que, a finales de 2025, se constituyera el órgano para estar listo este año, pero es otra parte del acuerdo que sigue pendiente.

Una gestión "tarde, mal e insuficiente"

Sobre la segunda carpeta -la respuesta por parte del Executiu de la crisis-, Capella ha sido clara: "No lo ha hecho bien y no ha estado a la altura". Aun así, su crítica ha sido más moderada que la que había hecho horas antes el presidente de su grupo parlamentario, Josep Maria Jové, que ha llegado a acusar a Dalmau de no haber aprovechado la "primera oportunidad para liderar políticamente una crisis" y de haber "contribuido a hacerla más grande". La portavoz de ERC, sin embargo, ha reconocido que el Govern "de la gestión" ha quedado en entredicho. "El principio de la verdad, cuando estás en una institución, a veces se te pone por delante; a nosotros también nos pasó", ha dicho.

Por parte de los Comuns, la actuación del Govern queda resumida en tres palabras: "Tarde, mal e insuficiente". Así, Albiach ha hablado de una triple crisis de "movilidad, autoridad y confianza" del Executiu tras el caos ferroviario y ha pedido un "cambio estructural" del modelo del PSC para hacer de los trenes una "prioridad". "Lo que ha pasado es un problema de Govern y un fracaso político del modelo", ha sostenido la líder de los Comuns, que también ha lanzado un reproche al conseller de Empresa, Miquel Sàmper, a quien ha afeado que no hubiera dejado claro "formalmente", sino solo a través de una recomendación, que los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido por haber llegado tarde ante las incidencias ferroviarias: "Además de visitar Fitur, podría haberlo dejado claro".

Deberes al Govern

Los dos socios prioritarios del Executiu han puesto deberes al president. El primero, acelerar el traspaso de Rodalies para que la red pueda gestionarse con "proximidad". El segundo, que el Govern se haga valer ante Renfe y Adif para "demostrar quién manda", ganarse su respeto y, sobre todo, recuperar la confianza de la ciudadanía. Y, el tercero, que el PSC abandone la apuesta por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y concentre todos sus esfuerzos en reforzar y mejorar la red Rodalies, y en que la información a los usuarios sea "clara, veraz y a tiempo".