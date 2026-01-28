Ábalos renuncia a su acta de diputado en el Congreso por Valencia

El exministro José Luis Ábalos informó este miércoles que ha solicitado a la Mesa del Congreso la renuncia al acta como diputado por Valencia. El que fuera secretario de Organización del PSOE está ahora mismo en prisión preventiva a la espera de juicio oral por el caso del pelotazo de las mascarillas durante su etapa en el Ministerio de Transportes.

Fue el propio Ábalos, a través de su perfil en redes sociales que le gestiona su hijo, quién informó del escrito registrado este mismo 28 de enero a las 12:02 horas. En el texto, aparece como domicilio "provisional", el Centro Penitenciario Madrid V, "Soto del Real".

Este paso de renunciar a su condición de diputado, que no afecta al juicio que está a punto de comenzar en el Tribunal Supremo por su condición de aforado, lo da "una vez" se ha resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo el recurso de apelación que presentó contra su ingreso en prisión.

Según explica Ábalos en el escrito remitido, no había renunciado hasta ahora a su condición de diputado por Valencia "dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades".

Fuentes del PSOE y del PSPV confirman a EL PERIÓDICO que el acta que deja Ábalos implica la llegada al Congreso de Ana Maria González Herdaro, alcaldesa de Llaurí, municipio de la comarca de la Ribera Baja de Valencia.

El exdirigente socialista expone que desde la aprobación del suplicatorio en enero de 2025 que permitía su investigación oficial por parte de la Justicia -y pese a las prisas siempre de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender mis derechos y deberes como diputado-, "continuamente he venido defendiendo ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la importancia de hacer prevalecer la integridad del derecho de representación recogido en el Art. 23 de la Constitución; el concepto del mismo, su significado y los límites de la inmunidad parlamentaria tal y como lo entienden el Tribunal Constitucional a través de sus sentencias y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como garantías en virtud de un interés general y de la propia independencia del Parlamento".

"Estas y no otras, han sido las razones por las que hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia", afirma para marcar distintas con las interpraciones de que se aferraba al cargo para no perder la retribución económica asociada al mismo.

Noticias relacionadas

"Ha sido un verdadero honor ser diputado de las Cortes Generales de la IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV Legislaturas y doy mi gratitud a los valencianos y valencianas que me han permitido servir al pueblo español para proteger y expandir las garantías individuales y colectivas, los principios que son esencia de la Constitución Española y de la historia parlamentaria de España, y donde siempre he buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como valores supremos y fundamentos de un Estado social y democrático de Derecho. Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante", dice Ábalos en un texto que termina con el broche de "¡gracias por tanto!"