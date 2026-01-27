Sánchez Llibre se reúne con Puigdemont en Bruselas en pleno debate sobre el nuevo modelo de financiación

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, se ha reunido este martes con el líder de Junts, Carles Puigdemont. Los dos dirigentes se encuentran a menudo cuando el jefe de la patronal viaja a Bruselas para abordar cuestiones con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión, pero la cita de esta semana tiene especial trascendencia porque coincide con el debate sobre la nueva financiación.

Sánchez Llibre fue muy crítico con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC, ya que aseguró que era "claramente insuficiente" y que no resolvía los déficits en financiación e infraestructuras, a pesar de aportar 4.686 millones de euros más a las arcas de la Generalitat. Este hecho provocó un fuerte enfado del president de la Generalitat, Salvador Illa.

"Cada vez que viajo a Bélgica visito a Puigdemont", ha reconocido el presidente de la patronal en una atención a los medios desde la capital europea. Sánchez Llibre ha explicado que forma parte de las relaciones habituales que Foment mantiene con todos los partidos políticos relevantes en el Parlament y el Congreso, y que en el caso del líder de Junts debe hacerlo en Bruselas por su situación judicial. "Se trata de una reunión más", ha clarificado, sin entrar a explicar el contenido de la reunión.

Sin embargo, preguntado por el futuro de la legislatura, el líder de Foment ha asegurado que "durará tanto como quiera Pedro Sánchez" y ha apostado por la "estabilidad económica y política" y por evitar que crezcan las formaciones "populistas".

La cita de Puigdemont con Foment debe enmarcarse también en la ronda de contactos que Junts está manteniendo estos días con distintas patronales y agentes económicos, tal como avanzó EL PERIÓDICO. El pasado jueves Jordi Turull y Antoni Castellà se vieron con Cecot en Terrassa, y este lunes fue el turno del G-8. Esta plataforma está constituida por Pimec, el Cercle d'Economia, el RACC, Barcelona Global, la fundación FemCat, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç de Barcelona y la Fira de Barcelona. También está previsto tener contactos con ellos de forma individual.

Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta salga adelante en el Congreso, considera que no cumple el principio de ordinalidad y lamenta que la Generalitat no tendrá ningún tipo de capacidad normativa para decidir si quiere modificar los impuestos. Por esta razón, desde el partido han tachado el acuerdo de "engaño". Sin embargo, a pesar del rechazo, ya han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo. En él, defenderán el concierto económico y que Catalunya salga del régimen común, es decir, que no se rija por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Con este movimiento, Junts busca demostrar que tiene su propio planteamiento y evitar quedar alineado con PP y Vox en el 'no' a todo, pero también deja la puerta abierta a una futura negociación con el PSOE y ERC. Al presentar un texto alternativo que ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal apoyarán, y Junts tampoco dará sus votos a las enmiendas de devolución que presenten estas dos formaciones, el resultado será que la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria.

Es en este punto donde puede abrirse una ventana para que las demandas de las patronales tengan su espacio, y también servirá a Puigdemont para evitar que toda la presión recaiga sobre su partido. La intención de los posconvergentes es que los agentes económicos se sumen a su discurso de que la propuesta es mejorable y que ERC tenga que asumir que el acuerdo no es lo que prometió.

En este sentido, este lunes los posconvergentes defendieron el concierto económico ante el G8 y les pidieron que se sumaran a un "acuerdo de país" para conseguirlo.