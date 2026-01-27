Rull pide "no ser indiferentes" ante los discursos de odio: "Nos jugamos mucho"

Seis velas encendidas -una por cada colectivo perseguido por el nazismo- han servido para conmemorar este martes el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto en el Parlament con un acto marcado por la reivindicación de la memoria histórica como antídoto frente al auge de los discursos de odio. La ceremonia, celebrada en el Auditori President Lluís Companys -bautizado así desde diciembre del año pasado-, ha coincidido con el 81 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

El presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, ha pronunciado un discurso en el que ha puesto el acento en la responsabilidad institucional de preservar la memoria de las víctimas y ha alertado de los riesgos de banalizar el pasado. También ha mencionado de forma expresa la necesidad de aprender de "las lecciones" que dejaron el nazismo y el Holocausto para no volver a repetir este "terrible episodio del pasado". Por ello, en su intervención ha apelado directamente a los asistentes para pedir "no ser indiferentes" ante los discursos de odio, aquellos que señalan y discriminan. "Los que están en las redes sociales, pero también los que demasiado a menudo se escuchan en sede parlamentaria", ha espetado.

"La indiferencia es la que abre la puerta a la maldad", ha declarado Rull, en referencia al llamado "undécimo mandamiento" que puso sobre la mesa Marian Turski, superviviente del nazismo, quien advirtió de que Auschwitz no fue un accidente y de que la indiferencia es el primer paso para que el horror vuelva a repetirse. "Si eres indiferente, ni siquiera notarás cuando otro Auschwitz caiga del cielo", ha parafraseado Rull. En este punto, como ejemplo, ha denunciado los actos de vandalismo contra varias tumbas judías en el cementerio de Les Corts de Barcelona el lunes pasado. "Esto es la prueba de que no podemos quedarnos indiferentes; no lo haremos".

"Rebelarse democráticamente"

También ha citado a otro superviviente del régimen, el italiano Primo Levi, quien escribió en 1947 que el Holocausto no fue un accidente histórico, sino el resultado de procesos graduales de exclusión e indiferencia, con una frase que ha recordado: "Ha sucedido y, por consiguiente, puede volver a suceder". Con ello, el presidente del Parlament ha trasladado la responsabilidad de "rebelarse democráticamente" desde la Cámara catalana para frenar cualquier tentativa de avance de este tipo de autoritarismos. "Debemos tenerlo más presente que nunca en un contexto convulso, en el que nos jugamos mucho: el orden mundial surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, basado en el compromiso con los derechos humanos, está hoy seriamente amenazado", ha sentenciado.

El acto, conducido por el periodista Ramon Pellicer, ha contado con la presencia de los consellers de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, y de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch; de los miembros de la Mesa del Parlament, y de otras personalidades, como las expresidentas de la Cámara Anna Erra y Laura Borràs. La ceremonia se ha iniciado con la interpretación musical de 'Börgermörderlied', de Johann Esser y Wolfgang Langhoff, una pieza que ha marcado el tono solemne de la conmemoración. A continuación, se ha dado paso al encendido de seis velas, un gesto simbólico con el que el Parlament ha recordado a los distintos colectivos perseguidos por el régimen nazi.

Seis velas, seis colectivos perseguidos

La primera vela la ha encendido Dalia Levinsohn, presidenta del Consell de la Comunitat Jueva de Barcelona, en memoria de los judíos exterminados en los campos de concentración, que fueron unos seis millones. A continuación, Bruno Wainzstein y Noa Puigdevall, alumnos de la escuela judía Hatikva, han encendido la segunda vela en recuerdo de los niños asesinados en las cámaras de gas: un millón y medio.

La tercera ha correspondido a Meritxell Granger, sobrina nieta de Carme Granger, superviviente del campo de Ravensbrück, en memoria de las víctimas catalanas y del conjunto del Estado español a quienes se les quitó la vida en los campos nazis. La cuarta la ha encendido Simón Montero, presidente de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, en representación del pueblo gitano, también víctima del exterminio. Cientos de miles de personas gitanas fueron asesinadas durante el Holocausto, aunque no existe una cifra oficial, ya que la persecución del pueblo gitano fue menos documentada que la judía.

El recuerdo se ha extendido a otros colectivos perseguidos por Hitler. Mercè Batlle, presidenta del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, y José Benito Eres, presidente del Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals, han encendido conjuntamente la quinta vela, dedicada a las personas con discapacidad y al colectivo LGTBI. La sexta y última la ha encendido Sílvia Leida, presidenta de la Comunitat Jueva Masortí de Catalunya, en memoria a los hombres y mujeres que arriesgaron su vida para salvar a personas perseguidas por el nazismo.

La ceremonia ha concluido con la intervención final del presidente del Parlament y una última interpretación musical, que ha puesto el broche a un acto cargado de simbolismo. En su discurso, Rull ha insistido en que la memoria del Holocausto no es solo un ejercicio de recuerdo, sino una advertencia permanente para el presente. "La acción, con todas sus incertidumbres, nos recuerda siempre que los seres humanos, aunque deban morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo", ha sentenciado para cerrar el acto, parafraseando en esta ocasión a la filósofa Hannah Arendt, de cuya muerte se cumplen este 2026 cincuenta años.