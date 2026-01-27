El plan de Rodalies contará con 1.600 millones más y el compromiso de ejecutar otros 2.800 ya presupuestados

El Govern presentará este martes la actualización del plan de Rodalies 2020-2030 para atender al caos ferroviario desatado en Catalunya desde que hace una semana un tren chocó contra un muro de contención en Gelida y se cobró la vida de un maquinista en prácticas. Desde entonces, el servicio se ha sumido en un colapso por nuevos desprendimientos, por los avisos de los maquinistas y su plante, y por constantes interrupciones en las vías, en una crisis que se ha mezclado con anuncios contradictorios del Govern por la disputa entre Renfe y Adif. Pero, después de que fueran cesados el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif, la Generalitat ha cerrado un acuerdo con el Gobierno y con ERC por el que se destinarán 1.600 millones más a reforzar el mantenimiento de la infraestructura, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El plan de inversiones en la red ferroviaria alcanzaba un total de 6.400 millones a invertir en 10 años. Superados los primeros cinco años, tal como avanzó en diciembre este diario, se han ejecutado 2.600 millones y se han adjudicado 1.000 más. Para llegar a los 6.400 millones, quedaban aún 2.800 millones por disponer, que con el acuerdo de este lunes serán presupuestados ya, y a los que se sumarán otros 1.600 millones para llegar a la cifra total de 8.000 millones invertidos en Rodalies en esta década. Estos fondos se dedicarán en parte al mantenimiento de la infraestructura, según fuentes negociadoras, que admiten que en los últimos años sí se está invirtiendo en la red, aunque no lo suficiente.

Un plan trabajado hace meses

Estas fuentes recalcan que esta actualización del plan lleva tiempo trabajándose entre los actores implicados, pero no ha sido hasta el colapso de estos últimos seis días cuando se ha hecho evidente su urgencia. Ya se han detectado 23 puntos críticos en la infraestructura, y serán los que se priorizarán, aunque la lista de actuaciones es muy larga. Pero no hay todavía un calendario cerrado para los proyectos, y se distribuirán en el tiempo para evitar someter a los usuarios a nuevos problemas en el servicio, como los que ahora sufren el corte de la R3. La voluntad es que las vías sean seguras y que eso se note con una mayor inversión del Estado en los trenes de Catalunya. "Necesitamos que el plan se amplíe, necesitamos más recursos para afrontar las necesidades que tiene la red", había advertido ya el portavoz de ERC, Isaac Albert.

El portavoz de ERC, Isaac Albert. / Paula Roque / ERC

Los implicados sostienen que antes de poder cerrar un acuerdo sobre las inversiones, ERC reclamó el cese del director operativo de Renfe Josep Enric Garcia Alemany y de la persona responsable del mantenimiento, Raúl Míguez Bailo. Todo ello después de que los republicanos, por boca del propio Oriol Junqueras, hubieran exigido la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. Una subida de tono que el Govern trata de rebajar con este pacto, que concede a Esquerra un puesto en la negociación y a la vez un tanto de cara al traspaso de Rodalies, su principal bandera en Catalunya junto con el nuevo modelo de financiación. De hecho, la presencia de un miembro de su formación, el ex secretario de Infraestructures i Mobilitat republicano, Marc Sanglas, en el consejo de administración de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, subraya aún más ese vínculo.

El Govern se impone

No ha sido hasta este lunes cuando el Govern también ha decidido imponerse ante el Gobierno central y reclamar públicamente una mayor inversión. "No es tolerable", ha sostenido públicamente Paneque. Y es que, hasta la fecha, el Executiu de Salvador Illa ha ido recibiendo los golpes de una falta de coordinación entre Renfe y Adif, que ha llegado a poner en evidencia a la propia consellera. Sin embargo, lejos de propiciar su cese, desde el Govern recalcan que Paneque está al mando liderando esta crisis y que no es el momento de forzar su relevo.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque. / Zowy Voeten / EPC

Tras este acuerdo, los republicanos tratarán de rebajar la tensión, aunque la crítica por el colapso ferroviario continuará y se exhibirá este miércoles en el Parlament, durante la comparecencia del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asume las funciones de Illa como president durante su hospitalización. Y es que una vez se logre superar el caos en las infraestructuras, al Govern le tocará cuadrar cifras y exigencias para poder alcanzar un acuerdo con ERC y los Comuns para los presupuestos de 2026.

El plan del Executiu era poder presentar esta misma semana las nuevas cuentas públicas en el Consell Executiu, pero el calendario se ha dilatado debido al ingreso de Illa, a la tragedia en Adamuz y al accidente en Gelida. En Esquerra siguen defendiendo que su voluntad es que haya presupuestos en todas las instituciones, y se sentarán a negociarlas, pero antes cabe un gesto del PSOE que se hace de rogar sobre la ley para que Catalunya recaude el IRPF. El pacto para actualizar el plan de Rodalies es un primer paso para recuperar la sintonía entre los socios.