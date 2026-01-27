El parlamento vasco se fija en el de Catalunya para elaborar su propia ley contra la LGTBIfobia

El parlamento vasco mira a Catalunya como referente en la lucha contra la LGTBIfobia. Una delegación de la comisión de bienestar, juventud y reto demográfico de la Cámara vasca visita este martes el Parlament para conocer de primera mano el nuevo marco normativo catalán en materia de derechos LGTBI -actualizado poco más de un mes, pero aprobado por primera vez en 2014- con el objetivo de inspirarse en su modelo para mejorar su legislación.

La delegación, encabezada por la presidenta de la comisión, Marijo Etxegoien, será recibida en audiencia por el president del Parlament, Josep Rull. Sin embargo, el objetivo de la visita es la reunión con la vicepresidenta primera de la Cámara y coordinadora del Grup de Traball en Equitat de Gènere, Antirracisme y No Discriminació, Raquel Sans, junto con diputadas ponentes que han participado en el impulso de la nueva ley catalana de derechos de las personas LGTBI.

El interés del parlamento vasco se centra especialmente en el proceso de institucionalización de las políticas LGTBI en Catalunya y en los mecanismos legales desplegados para combatir las discriminaciones. Euskadi quiere dar un primer paso para adaptar parte de esas palancas a su propio contexto en un momento en el que varias comunidades autónomas tratan de blindar sus marcos normativos ante el aumento de discursos de odio y agresiones por orientación sexual e identidad de género.

El País Vasco ya actualizó en 2024 su ley autonómica sobre derechos trans, pero el debate político apunta ahora a reforzar una ley LGTBI integral que vaya más allá del reconocimiento y aterrice medidas operativas como la prevención, atención a víctimas, formación obligatoria y capacidad real de respuesta ante la discriminación, tanto en el espacio público como en el privado.

El régimen sancionador en Catalunya

La nueva ley catalana, aprobada con una amplia mayoría -con el apoyo del PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, y el voto en contra del PP, Vox y Aliança Catalana-, ha supuesto un salto cualitativo respecto a la normativa anterior, vigente desde hacía once años. Esta norma deroga la ley precedente para reforzar las garantías de igualdad de trato y no discriminación y consolidar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y expresión de género, tanto en el ámbito público como en el privado. Uno de los elementos que más interés despiertan fuera de Catalunya es la ampliación del régimen sancionador, pensado para erradicar las conductas LGTBIfóbicas y ofrecer mayor cobertura a las víctimas durante el proceso de denuncia.

Las sanciones se gradúan en función de la gravedad de la infracción y pueden oscilar entre los 300 y los 500.000 euros. La ley amplía, además, los supuestos considerados discriminatorios, como negarse de forma intencionada a tratar a una persona por el nombre o el género con el que se identifica, o la inclusión de cláusulas discriminatorias en negocios jurídicos por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales.

El texto legal también prohíbe de manera expresa las terapias de "reconversión" y limita su promoción, al tiempo que fomenta el uso de símbolos LGTBI en edificios y espacios públicos. Desde un enfoque interseccional, la ley pone el acento en la protección de las personas trans e intersexuales, así como de personas migrantes, racializadas y refugiadas, y obliga a las administraciones a impulsar espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI, con especial atención a la reparación de la invisibilización histórica de las lesbianas.