Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAlternativas RodaliesUE IndiaAsesinato SuecaJoseph borrascaRegularización inmigrantesAyusoTeletrabajoMichael SchumacherQuequéMarruecosInquilinos
instagramlinkedin

Congreso de los Diputados

Junts celebra que Podemos se abra ahora a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya: "Bienvenidos"

Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos

Irene Montero confirma una contrapartida al Gobierno tras la regularización: "Hemos pactado algo, pero nos piden discreción"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés / Bernat Vilaró / ACN

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Bienvenidos". Así ha reaccionado el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, al hecho de que Podemos se abra ahora a negociar la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat. La ley pactada entre socialistas y posconvergentes fue tumbada el pasado mes de septiembre en el Congreso con los votos de Podemos, PP y Vox.

El partido liderado por Ione Belarra argumentaba que era una norma "racista", sin embargo, la formación se ha abierto a reconsiderar su posición después de que Pedro Sánchez anunciara que aprobará la regularización de medio millón de inmigrantes. Se hará con un real decreto que no necesitará la convalidación en la Cámara baja, por lo que no deberá buscar los votos de Junts, pero Podemos reconoce haber pactado "algo a cambio" con el PSOE.

Así lo ha reconocido Irene Montero en una entrevista en la SER, en la que también se ha abierto a hablar con los posconvergentes sobre la ley para la delegación de competencias. "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un traspaso de competencias que no fuera racista", ha argumentado la dirigente, que ha defendido que tanto la exposición de motivos como algunas partes del articulado contenían "contenidos racistas intolerables".

Noticias relacionadas

"Bienvenidos sean, siempre hemos reclamado tener las competencias integrales en inmigración. Había un veto, si ahora se abren a la posibilidad de aprobarlo, bienvenidos sean", ha afirmado Vergés en una rueda de prensa en la Cámara catalana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
  2. La defensa de la asistente de Begoña Gómez afea a la Audiencia de Madrid poner en boca de un testigo algo que nunca dijo
  3. Las huelgas de maquinistas y médicos cuestionan la 'estabilidad social' del Gobierno en pleno ciclo electoral
  4. Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
  5. A la sección 23 de la Audiencia de Madrid le ha salido una inesperada mosca cojonera
  6. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  7. El Gobierno y Podemos pactan la regularización de medio millón de migrantes que llegaron a España hasta 2025
  8. Adif asegura que tiene seis trenes auscultadores operativos, tres de ellos nuevos

Irene Montero confirma una contrapartida al Gobierno tras la regularización y apunta al traspaso de migración a Catalunya

Irene Montero confirma una contrapartida al Gobierno tras la regularización y apunta al traspaso de migración a Catalunya

Junts celebra que Podemos se abra ahora a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya: "Bienvenidos"

Junts celebra que Podemos se abra ahora a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya: "Bienvenidos"

Junts exige al Govern que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por un "delito penal y criminal"

Junts exige al Govern que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por un "delito penal y criminal"

Regularización de 500.000 inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos

Regularización de 500.000 inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos

La Generalitat y el Gobierno crean un grupo de trabajo para estudiar el impacto del cambio climático en Rodalies

La Generalitat y el Gobierno crean un grupo de trabajo para estudiar el impacto del cambio climático en Rodalies

El Gobierno presiona a Junts para el decreto ómnibus con retratarse “con PP y Vox o con los pensionistas”

El Gobierno presiona a Junts para el decreto ómnibus con retratarse “con PP y Vox o con los pensionistas”

Los fiscales progresistas, decepcionados con Bolaños por olvidarles al crear 500 plazas de juez: "Traslada el riesgo de colapso"

Los fiscales progresistas, decepcionados con Bolaños por olvidarles al crear 500 plazas de juez: "Traslada el riesgo de colapso"

La exjefa de gabinete confirma que Pradas ordenó enviar el Es Alert tras "hablar con alguien por teléfono"

La exjefa de gabinete confirma que Pradas ordenó enviar el Es Alert tras "hablar con alguien por teléfono"