Junts celebra que Podemos se abra ahora a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya: "Bienvenidos"
Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos
Irene Montero confirma una contrapartida al Gobierno tras la regularización: "Hemos pactado algo, pero nos piden discreción"
"Bienvenidos". Así ha reaccionado el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, al hecho de que Podemos se abra ahora a negociar la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat. La ley pactada entre socialistas y posconvergentes fue tumbada el pasado mes de septiembre en el Congreso con los votos de Podemos, PP y Vox.
El partido liderado por Ione Belarra argumentaba que era una norma "racista", sin embargo, la formación se ha abierto a reconsiderar su posición después de que Pedro Sánchez anunciara que aprobará la regularización de medio millón de inmigrantes. Se hará con un real decreto que no necesitará la convalidación en la Cámara baja, por lo que no deberá buscar los votos de Junts, pero Podemos reconoce haber pactado "algo a cambio" con el PSOE.
Así lo ha reconocido Irene Montero en una entrevista en la SER, en la que también se ha abierto a hablar con los posconvergentes sobre la ley para la delegación de competencias. "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un traspaso de competencias que no fuera racista", ha argumentado la dirigente, que ha defendido que tanto la exposición de motivos como algunas partes del articulado contenían "contenidos racistas intolerables".
"Bienvenidos sean, siempre hemos reclamado tener las competencias integrales en inmigración. Había un veto, si ahora se abren a la posibilidad de aprobarlo, bienvenidos sean", ha afirmado Vergés en una rueda de prensa en la Cámara catalana.
