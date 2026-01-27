Junts exige al Govern que lleve a Renfe y Adif a los tribunales por un "delito penal y criminal"

Junts considera que el caos de Rodalies debería acabar en los tribunales. Una semana después del accidente mortal en Gelida, el partido ha instado al Govern a denunciar tanto a Adif como a Renfe y a acusarles de un "delito penal y criminal", además de exigirles la "responsabilidad civil" de los problemas de movilidad derivados. Los posconvergentes consideran que la muerte del maquinista en prácticas hubiera sido evitable con las inversiones y el mantenimiento necesario. Así lo ha defendido el portavoz del Junts en la Cámara catalana, Salvador Vergés, que ha acusado al Gobierno de hacer una "desinversión premeditada" en Catalunya. Vergés ha asegurado que la formación está "estudiando" hacerlo por su cuenta si el Executiu no atiende su demanda.

Esta será una de las demandas que los posconvergentes harán en el pleno de esta semana y que llevarán a votación en la siguiente sesión plenaria, siguiendo los procedimientos establecidos. El partido también volverá a forzar que se vote la dimisión de la consellera Sílvia Paneque, que ya fue reprobada por el pleno hace casi un año, además de otras medidas. Entre las más destacadas, está que el Executiu resuelva el contrato con Renfe y que el servicio lo asuma Ferrocarrils de la Generalitat, el traspaso "integral" de la red o que pedir la "retirada del apoyo al PSOE en el Congreso", una medida dirigida directamente a ERC.

En cuanto al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ERC por el que se destinarán 1.600 millones más a reforzar el mantenimiento de la infraestructura, el portavoz parlamentario de Junts ha celebrado la inversión, pero ha diagnosticado que esta ya llega tarde. Además, ha denunciado que las cifras de ejecución son muy bajas, ha asegurado que uno de cada tres euros presupuestados no acaba llegando, por lo que ha dicho tener "poca esperanza" en que este acuerdo resuelva el problema. También ha tachado de "insuficientes" las dimisiones al jefe operativo de Rodalies y al director de Operaciones de Adif y ha asegurado que se trata de "cabezas de turco" para evitar responsabilidades políticas de Paneque y del ministro Óscar Puente.