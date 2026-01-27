CORTE TOTAL DE LA AUTOPISTA EN SENTIDO SANTIAGO
Heridos los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez en un accidente múltiple con al menos 12 vehículos implicados en la AP-9
Los políticos coruñeses se desplazaban al primer pleno del Parlamento del año cuando se vieron involucrados en un siniestro que ha dejado varios heridos y provocado el corte total de la autopista
Ángel Martínez
Grave accidente en la AP-9. Los diputados autonómicos del Partido Popular de Galicia (PPdeG) Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez sufrieron esta mañana un aparatoso accidente de tráfico en la Autopista del Atlántico, entre Ordes y Sigüeiro. Ambos políticos compartían coche para desplazarse al primer pleno del Parlamento del año. Su vehículo es uno de los coches implicados en la colisión múltiple entre más de una decena de vehículos ocurrida esta mañana en la AP-9 sentido Santiago de Compostela que ha provocado el corte total de la autopista.
Según confirmó hace un momento el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en el arranque del pleno, ambos diputados habrían sufrido heridas en el siniestro, aunque no especificó más.
El accidente ha tenido lugar sobre las 9:10 de la mañana en el kilómetro 52 y está provocando retenciones de más de 2 kilómetros, que también causaron el retraso de otros diputados que acudían al pleno, explicó Santalices.
El tráfico se está desviando por la salida 41, en Ordes, hacia la N-550 después de que el accidente haya obligado a cortar totalmente la A-P en sentido Compostela. «Estamos atrapados en un atasco. Nos desvían por la salida de Ordes», decía a EL CORREO GALLEGO poco después del accidente uno de los conductores afectados, que ha tardado casi 50 minutos en llegar a Santiago desde Ordes. «La situación era caótico, había mucha lluvia y un tráfico pesado, pero los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Orden han controlado bien la situación», añade.
En el punto del siniestro se encuentran dos patrullas de la Guardia Civil, atestados y otra patrulla en el punto del desvío.
