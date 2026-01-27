El Govern promete que el lunes Rodalies funcionará "con normalidad" y admite que falla en la información a los usuarios

"Estamos cerrando la crisis". Con estas cuatro palabras, el Govern trata de transmitir a los usuarios de Rodalies un horizonte para poner fin al caos en los trenes que hace una semana que pone en jaque la movilidad en Catalunya. Tanto es así, que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, se ha aventurado a anunciar que la circulación volverá "a la normalidad" el lunes que viene. Hasta entonces, el servicio continuará con cortes y planes alternativos por carretera mientras Adif repara con "urgencia" una trentena de puntos negros en el trazado ferroviario.

Será durante el fin de semana cuando, según las previsiones del Executiu, empezará a reanudarse el servicio ferroviario en alguno de esos tramos sensibles que ahora se cubren con autobuses, mientras que a principios de la semana que viene la circulación debería volver a ser la misma que antes del accidente de Gelida, a excepción, eso sí, del punto del siniestro y del macrocorte de la R3. En la Generalitat aseguran que están poniendo todos los medios a su alcance para que, ahora sí, esta recuperación paulatina sea una realidad.

La información no ha funcionado como hubieramos querido, no estamos al nivel deseado Sílvia Paneque — Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Lo que el Govern admite es que "esa normalidad" a la que se refiere tiene déficits que se han hecho aún más evidentes en pleno galimatías. Uno de ellos, asume, es el déficit de inversión, en manos del Estado. Pero otro de esos flancos en el que sí que prometió mejoras, ha reconocido Paneque, es la información al usuario. "La información no ha funcionado como hubiéramos querido, no estamos al nivel deseado", ha asegurado la consellera en referencia al plan de choque aprobado el año pasado para reforzar, con un presupuesto de 77 millones de euros, las estaciones y la información a los pasajeros.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en rueda de prensa / ACN

Sin embargo, ha recordado que se han hecho contrataciones de urgencia en los últimos días para contar con refuerzos adicionales ante una crisis en la que ni las pantallas ni la megafonía ni el personal resolvían la incertidumbre de los viajeros en las estaciones. También ha destacado que, a través de la base de registrados de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), lograron llegar a 1,6 millones de dispositivos móviles. Lo que sí ha descartado es que la Es-Alert pueda ser una herramienta en estos casos, ya que se circunscribe al área de protección civil.

Con "fuerzas" para continuar en el cargo

El Govern también ha querido dejar claro que dan por resueltas las asunciones de responsabilidades por las "disfunciones" que se han hecho evidentes en esta crisis con el cese de los dos responsables de Renfe y Adif, cuyos nombres, asegura, no fueron decididos por su conselleria, sino por el Ministerio de Transportes de Óscar Puente junto a las dos empresas encargadas del servicio. Paneque también ha vuelto a insistir en que ella no se irá por más que lo exijan buena parte de los partidos de la oposición, ERC incluida, y que tampoco considera que deba relevar a nadie dentro del departamento en el que gobierna.

Las pantallas de la estación de Rodalies de Sants / EP

"Estoy con las mismas fuerzas y energías o más que antes de esta crisis para resolver la situación en Rodalies y continuar trabajando para mejorar la infraestructura", ha afirmado, además de recordar que dará todas las explicaciones que se le requieran en el Parlament tanto el 5 de febrero en la comisión de Interior como en la de Territori cuando tenga fecha asignada. Este miércoles, con el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al frente, el Govern tendrá un primer test de hasta qué punto el caos en los trenes le ha supuesto un desgaste. También la manifestación del 7 de febrero convocada por las plataformas de usuarios de Rodalies, que el Executiu "respeta", será otra prueba del algodón.

Descartada la vía judicial

Lo que sí que ha descartado por completo la consellera es llevar a Renfe y a Adif a los tribunales, como le ha reclamado Junts. "Estamos convencidos de que esto no se arregla llevando a nadie a los tribunales. La solución es trabajo, rigor e inversiones", ha replicado. La gran herramienta para resolver la desinversión histórica, ha insistido Paneque, es el plan de Rodalies, que estará dotado con 1.600 millones de euros más -hasta alcanzar los 8.000 millones- para abordar el déficit estructural y poner a punto la infraestructura. "Es un primer paso, aunque costará", ha asegurado haciendo hincapié en que "no había pasado nunca" que el Gobierno comprometiera tantos recursos en tan poco tiempo.

La consellera no ha osado poner una fecha sobre cuándo la red ferroviaria dejará de ser un quebradero de cabeza en Catalunya y, por tanto, para la Generalitat. En marzo del año pasado, cuando fue reprobada en el Parlament, proyectó un plazo de dos años para que toda la inversión diera frutos y se tradujera en una mejora notable del servicio. "El Govern y yo misma estamos determinados a que Rodalies sea un servicio digno lo más pronto posible", se ha limitado a responder ahora con la vista puesta en que, el lunes, pueda dar este episodio por zanjado.