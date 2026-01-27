La Fiscalía pide investigar los bienes de Montoro y su mujer y las cuentas de Equipo Económico hasta 2025

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el Juzgado del Instrucción número 2 de Tarragona en el que reclama al magistrado que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, que solicite a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados y de sus cónyuges, entre ellos del exministro Cristóbal Montoro, Mariano Ruiz Gallud Salvador, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda.

En concreto, la fiscal Carmen García Cerdá, que también ha reclamado información sobre Felipe Martínez Rico y Covandonga Gómez Garrido, pretende "conocer el detalle de los bienes de titularidad de la sociedad conyugal de los investigados".

Anticorrupción hace esta petición al constatar que el informe de la Agencia Tributaria ha revelado "la existencia de capitulaciones matrimoniales por algún socio, pactando el régimen de separación de bienes, lo que llevó al reparto de activos. Por esto hay que determinar si entre ellos se pueden encontrar las participaciones en Equipo Económico, patrimonio de orígen ilícito o bienes para su decomiso. Es necesario disponer de la escritura pública correspondiente para conocer los detalles del reparto en lo relativo a Equipo Económico, así como el valor asignado a las participaciones del socio que firmó las capitulaciones", dice la representante de Anticorrupción.

Hasta 2025

El Ministerio Público también ha reclamado que se pida a la empresa Equipo Económico "las hojas registrales completas, memorias, cuentas anuales entre 2008 y 2025 y aquella otra documentación anexa a las mismas hasta 2025".

Asimismo, el escrito firmado por la fiscal García Cerdá recuerda que entre las conclusiones de los informes de la Agencia Tributaria se apuntaba que las personas que adquirieron las participaciones sociales de Equipo Económico crearon sociedades mercantiles a través de las cuales han facturado importantes cantidades de dinero en concepto de prestaciones de servicios a este despacho". Y por eso considera necesario que se solicite de los Registros Mercantiles "las hojas registrales completas" de estas sociedades, así como "las escrituras de constitución y titularidad real de dichas sociedades. Las escrituras de adquisición y transmisión de participaciones sociales, así como de nombramiento del órgano de administración de la sociedad y toda la documentación anexa a tales escrituras".

Fuentes de la defensa señalan a este diario que la última prórroga para la investigación iniciada por el juez finalizaba este mismo lunes, 26 de enero, y que por ello ya había remitido un escrito a las partes, con fecha del pasado día 15, solicitando que se pronunciaran sobre la conveniencia o no de extender las pesquisas. A resultas de esta consulta se produce la petición de diligencias de la fiscal, que se produjo el pasado 22 de enero, que además se extienden hasta la fecha, al alcanzar incluso información de las cuentas de Equipo Económico.

Empresas gasísticas

La instrucción conocido hasta el momento apunta que las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", algo que habría conseguido, según la Fiscalía Anticorrupción, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que lograron incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.