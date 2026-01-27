El Govern reta a Junts a "aclararse" con la financiación: "Si quieren ser solidarios, no pueden defender el concierto económico"

La crisis de Rodalies ha eclipsado en la última semana la carpeta con la que el Govern calculaba que, a estas alturas, podría estar negociando ya los presupuestos de 2026: la propuesta de la nueva financiación. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha vuelto a recordar este martes en el primer pleno del Parlament que se trata de una "oportunidad" que Catalunya no debería perder y ha interpelado directamente a Junts, cuyos votos podrían llegar a ser determinantes en el Congreso para que el modelo acordado con el Gobierno y ERC salga adelante, para que aclare su posicionamiento.

Los conciertos no son solidarios, no hay ninguna cuota de solidaridad del País Vasco con el resto de territorios Alícia Romero — Consellera de Economia

"Los programas electorales de Junts y de ERC hablan de un modelo que sea solidario", ha recordado durante su intervención, propiciada vía interpelación del PSC. Y a renglón seguido, ha recordado que el concierto económico que dicen defender los posconvergentes no tiene nada de solidario. "Los conciertos no son solidarios, no hay ninguna cuota de solidaridad del País Vasco con el resto de territorios. A ver si se aclaran sobre qué defienden. Si quieren ser solidarios, no pueden defender el concierto", ha espetado mientras los diputados de Junts refunfuñaban desde sus escaños en el hemiciclo.

Un debate "de valientes"

Una vez más, la consellera ha aprovechado el atril del Parlament para enumerar las bondades que, a su juicio, tiene la propuesta presentada pese al rechazo tanto del PP como de partidos como Junts. Además de recordar que, de aprobarse, supondría una inyección de 4.600 millones de euros más para Catalunya, ha recordado que se garantiza la ordinalidad -que no se pierda posiciones en el ránking de lo que se aporta respecto a lo que se recibe- y que trata a las comunidades autónomas "como adultas" porque se basa en los ingresos y no en el gasto y permite una mayor participación en la recaudación de impuestos.

También ha esgrimido que se trata de un modelo que reduce la desigualdad en todo el Estado, ya que de una diferencia de 1.500 euros por habitante entre la comunidad que más recibe y la que menos, se pasa a una brecha de 470 euros. Y ha recordado, además, que se incluirán mecanismos para impedir que haya autonomías que bajen impuestos al tiempo que se "benefician" de los esfuerzos fiscales en otras comunidades.

"Este es un debate de valientes, entran en fricción intereses partidistas con los territoriales", ha dicho Romero defendiendo el paso dado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que, ha criticado, no se atrevió a hacer el PP ni tan solo cuando tenía mayoría absoluta pese a que el modelo de financiación lleva desde 2013 caducado. También ha recordado que, durante toda la democracia, todos los nuevos modelos de financiación ha venido del "liderazgo de Catalunya". "Analicen la propuesta, no miren de dónde viene", ha recetado a sus detractores.