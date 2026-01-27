Dalmau comparecerá este miércoles en el Parlament para defender la gestión del Govern con Rodalies

El primero pleno del año 2026, que arranca este martes, coincide con uno de los momentos más delicados que atraviesa el Govern, con una de las mayores crisis de la legislatura, fruto del caos en Rodalies, y con el president Salvador Illa hospitalizado por una osteomielitis púbica. Sus funciones las asume el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que en calidad de ello comparecerá el miércoles en el Parlament para defender la gestión de su Executiu, a petición propia, pese a que el PP catalán, Vox y la CUP también lo había solicitado.

Así lo ha acordado la Junta de Portavoces este martes en una reunión extraordinaria que tenía como único objetivo fijar dentro del orden del día del pleno esta intervención, que se hará justo después de la sesión de control al president, que también pilotará Dalmau. La CUP ha retirado su solicitud al confirmarse que el conseller rendiría cuentas, la del PPC se ha rechazado y Vox ha decidido mantenerla para su votación cuando vuelva Illa, al sostener, según fuentes presentes en la reunión, que su voluntad es que responda el president Illa, que sigue de baja desde el inicio de la crisis de Rodalies.

No hay todavía fecha para la comparecencia de las conselleras que también lo han pedido, pues lo deberá acordar la Mesa de cada comisión. Hasta el momento, lo han solicitado la titular de Territori, Sílvia Paneque, y la de Interior, Núria Parlon.

Paneque, que es también portavoz del Govern, ha sido la miembro del Executiu más cercada esta última semana como responsable directa, a juicio de la oposición, de la gestión, pese a que también hace recaer responsabilidades al Ministerio que lidera Óscar Puente, de quien también se han pedido dimisiones. Todos los partidos, salvo Comuns, han pedido el cese de la consellera de Territori, una petición que ya se escenificó hace un año, cuando el Parlament, en el marco de un monográfico de infraestructuras, voto por mayoría, con la necesaria abstención de ERC, su dimisión.

Entonces, Rodalies había sufrido una escalada de incidencias, con menos impacto que la actual. En esta última ocasión, todo se precipitó a raíz del descarrilamiento de un tren en Gelida, que causó la muerte de un maquinista en prácticas de 27 años. Tras eso, la red ferroviaria ha vivido una semana de suspensiones de servicio reiteradas, incidencias y falta de información clara. De momento, el Executiu ha cesado a los altos mandos de Rodalies y Adif y no tiene en mente hacer lo propio con ninguno de sus miembros del Govern, tampoco Paneque.

El president Salvador Illa con el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en el Parlament, en una foto un pleno de 2025. / Ferran Nadeu / EPC

Las formaciones políticas no solo critican la gestión del Govern por el paro durante casi una semana del servicio ferroviario, así como la puesta en duda de la seguridad de las vías que denuncian desde Adif, sino que también ponen el foco en su forma de comunicar a la ciudadanía la situación de Rodalies y en lo que consideran una falta de alternativas del servicio. Durante estos últimos días han sido varias las informaciones contradictorias entre Govern y Renfe o poco claras sobre la reanudación del servicio, la operatividad de las líneas y su previsión, lo que ha generado incertidumbre y caos entre la ciudadanía. Medio millón de catalanes cogen diariamente este transporte público.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, el president había comparecido por petición propia dos veces, coincidiendo con dos episodios de crisis: para rendir cuentas sobre su acción el día de la dana, en noviembre de 2024, y para explicar su gestión durante el gran apagón de mes de abril de 2025. En cambio, las otras veces lo ha hecho motivado por la presión de los grupos parlamentarios, que pueden forzar su comparecencia si suman mayoría y lo acuerdan en la Junta de Portavoces. Así, Illa subió al atril a rendir cuentas por la corrupción del PSOE y la trama koldo y por los cambios en el servicio de emergencias del 112. También al inicio de la legislatura para explicar su estructura de Govern, algo obligatorio por imperativo legal. Ese miércoles, será el turno de Dalmau.