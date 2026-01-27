Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comicios autonómicos

¿Cuándo son las elecciones en Aragón? Esto es todo lo que tienes que saber: fechas, campaña y cifras clave

Los comicios autonómicos anticipados, los primeros de la historia de la comunidad, están convocados para el próximo 8 de febrero

Los carteles electorales de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas en Aragón 2026

Los carteles electorales de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómicas en Aragón 2026 / EFE

Alberto Arilla

Zaragoza
Los aragoneses tienen una cita histórica con las urnas el próximo 8 de febrero. La falta de entendimiento entre el PP y Vox, las dos fuerzas que sumaron mayoría absoluta tras los comicios de mayo de 2023, ha llevado a Jorge Azcón a pulsar el botón del adelanto electoral por primera vez en la historia de la comunidad, el cual supondrá un coste mayor al habitual, cerca de 10 millones de euros según los cálculos que manejan en el Pignatelli.

Tras disolverse las Cortes de Aragón el pasado 15 de diciembre, este viernes 23 de enero se acabará la precampaña y todos los partidos se volcarán en la campaña oficial. Después de tres días, eso sí, en los que casi todas las formaciones, a excepción de Vox, han respetado el luto nacional y no han hecho pública su agenda. Esta campaña durará 15 días, hasta el próximo 6 de febrero. El sábado 7 será la jornada de reflexión y el domingo 8 las elecciones, cuyo resultado se conocerá a última hora del día.

Después, las nuevas Cortes volverán a constituirse el 3 de marzo. Una vez formadas, el presidente o presidenta de la Mesa, cargo que hoy ostenta Marta Fernández (Vox) deberá proponer un candidato a la investidura y convocar una votación. Si no sale elegido (por mayoría absoluta a la primera o simple 24 horas después), el reloj electoral vuelve a darse la vuelta y hay un plazo de dos meses para elegir presidente o presidenta autonómico. Si no se logra, se volvería a disolver el parlamento y habría una nueva convocatoria electoral.

En esta ocasión, más de un millón de aragoneses mayores de 18 años podrán ejercer su derecho a voto. Cocnretamente, 1.036.326 electores, de los cuales 991.893 residen en Aragón y 44.433 lo hacen fuera, en el conocido como voto CERA, desde el extranjero. Respecto a mayo de 2023, habrá 32.981 nuevos votantes que, en estos dos años y medio, han cumplido la mayoría de edad.

