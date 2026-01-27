Relaciones entre socios
El Govern exhibe el cumplimiento de los pactos con Junts y ERC con la entrada de Catalunya en la Unesco
La Generalitat propondrá en los próximos días su primer representante en esta organización educativa y cultural
Posconvergentes y republicanos celebran este avance, pero recuerdan que faltan compromisos por cumplir
El Gobierno da asiento a Catalunya en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo
La Generalitat abre la puerta a que Catalunya sea sede de los organismos de ayuda humanitaria atacados por Trump
En pleno desconcierto aún por el caos en el servicio de Rodalies, el Govern ha intentado este martes recuperar la iniciativa con la presentación en sociedad de un acuerdo alcanzado con el ministerio de Asuntos Exteriores para que la Generalitat tenga representación propia en dos organismos internacionales. Así, en las próximas semanas, Catalunya formalizará su entrada como "miembro asociado" de la Unesco, con sede en París, y de la Organización Mundial del Turismo, con base de operaciones en Madrid.
"Es un hito histórico", ha asegurado el conseller de la Unió Europe y Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, que rubricó el acuerdo este lunes con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Uno de los primeros aspectos que ha destacado el conseller es que la entrada de Catalunya en estos dos organismos supone dar respuesta a uno de los acuerdos que el partido socialista en su día firmó con Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez y también con ERC a cambio de la de Salvador Illa. "Había el compromiso de abrir estas organizaciones a la Generalitat tanto con ERC como con Junts", ha destacado en el acto de presentación.
Es un hito histórico
El cumplimiento de este compromiso llega en un momento en que Junts y ERC andan especialmente críticos con el Govern sobre cómo está gestionando la crisis ferroviaria. Duch ha destacado, además, que los dos protocolos que la Generalitat ha firmado con el ministerio estaban tanto en castellano como en catalán, lo que es un "gesto significativo".
El conseller ha aprovechado su comparecencia para explicar los detalles del acuerdo. Tanto en el caso de la Unesco como de la OMT, organismos dependientes de la ONU, Catalunya tendrá un "voz propia" para defender sus intereses, pero siempre votará "integrada con el posicionamiento" que defiende España. De hecho, tanto el conseller que proponga la Generalitat para la Unesco, como el delegado que proponga para la OMT, se integrarán en las respectivas representaciones españolas ante los dos organismos.
La Generalitat defiende que este paso confiere a Catalunya una "especificidad" basada en su cultura y su lengua propias que debe permitir desarrollar un "papel singular a nivel internacional". Eso sí, siempre en relación a "sus ámbitos de competencia" y nunca en sustitución de las labores del Estado. En los dos organismos hay algunos precendentes al caso catalán, aunque son poco frecuentes. En la Unesco, por ejemplo, está Flandes (Bélgica) y en la OMT está Madeira (Portufal).
Desde el momento en que nos hemos plantado, se han empezado a mover
Desde Junts han valorado positivamente el paso dado por la Generalitat, pero han asegurado que el Govern solo se ha activado desde que decidieron retirar su apoyo al PSOE, informa Carlota Camps. "Desde el momento en que nos hemos plantado, se han empezado a mover", ha dicho el portavoz posconvergente en el Parlament, Salvador Vergés. Además, ha advertido de que este cumplimiento no exhime a los socialistas de cumplir con los acuerdos que siguen pendientes: "Nos deben muchas cosas aún, que vengan todas". Fuentes de ERC celebran este avance, pero también recuerdan que siguen existiendo varios acuerdos por cumplir.
Un candidato de "consenso"
Ahora el Govern deberá elegir a sus representantes tanto en la Unesco como en la OMT. En el primer caso, se ha comprometido a tenerlo en cuestión de "días" o, como máximo, algunas semanas. También ha asegurado que el objetivo de la Generalitat es que sea una persona que suscite un cierto "conseno político" ya que no representará solo el Govern, sino también la "sociedad civil organizada". El procedimiento para su elección será ágil. La Generalitat lo aprobará en una reunión del Consell Executiu y el ministerio certificará el nombre. Actualmente, el embajador permanente de España ante la Unesco es el exministro y exlíder del PSC, Miquel Iceta.
