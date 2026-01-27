La Generalitat y el Gobierno crean un grupo de trabajo para estudiar el impacto del cambio climático en Rodalies

Más allá del cese de dos responsables de Adif y de Renfe y de ampliar el plan de Rodalies en 1.600 millones de euros más, la Generalitat y el Gobierno han pactado también la creación de un grupo de trabajo para analizar el impacto del cambio climático en la red ferroviaria catalana. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en declaraciones en Catalunya Ràdio, donde ha reconocido que la R1, la línea del Maresme, es "la más expuesta" a los efectos del cambio climático de todo el Estado, por lo que ha admitido que habrá que "reflexionar sobre su futuro", incluso sobre su trazado.

Santano también se ha referido al fallo del sistema que se produjo este lunes en Adif y que provocó que, de nuevo, se interrumpiera la circulación de trenes en Catalunya, sumando un sexto día consecutivo de caos en el servicio. "No había pasado nunca, es un software que se instaló hace tres meses y que falló", ha asegurado, además de descartar por completo la tesis del sabotaje o del error humano, algo que también ha corroborado el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. En todo caso, ha dicho, el gestor de la infraestructura dará detalles de lo sucedido.

Una "semana negra"

Dalmau, que ejercer las funciones de president durante la hospitalización de Salvador Illa, ha defendido la actuación del Govern de la Generalitat durante la crisis en Rodalies y ha definido como un "punto de inflexión" las seis jornadas de desaguisado en los trenes, que él mismo ha bautizado como "semana negra". Si eso ha sucedido, ha detallado, es porque Catalunya tiene la infraestructura ferroviaria "más antigua" de España, los trenes más antiguos y por un sistema de gestión que ha demostrado descoordinación. Es por ello que, ha insistido, están trabajando para revertir la desinversión y cambiar la gobernanza de la red con la nueva empresa mixta. Eso así, Santano ha dejado claro que no conciben un futuro de esta gestora en la que Renfe no tenga participación mayoritaria, por más que, ha dicho, será la Generalitat quien tendrá la batuta.

"En un año y medio no solucionaremos el problema de desinversión de 20 años", ha sentenciado el conseller, que ha proclamado que el Govern está cogiendo el "toro por los cuernos" para remontar la crisis. También ha subrayado que al Executiu no le "temblará el pulso" si debe volver a interrumpir por completo el servicio de Rodalies para facilitar inversiones en la red y garantizar la seguridad.

"El Govern, viendo este sistema que funcionaba y no funcionaba, tomó una decisión que es dolorosa, que soy consciente de que ha afectado el día a día de la gente y que ha ido siempre para intentar velar por la seguridad de las personas. Hemos preferido tener el servicio parado durante 48 horas para poder realizar toda la revisión del sistema", ha recordado. En paralelo, ha insistido en los 23 puntos detectados en los que se requiere una actuación para asegurar la seguridad de la red.