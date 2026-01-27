Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diligencias previas

La Audiencia Nacional tramita una denuncia de la Asociación Libertad y Justicia contra Puente por el accidente de Adamuz

La entidad presentó la denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente en el el siniestro, que ha dejado 45 víctimas mortales

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. / EFE

EFE

Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe si es competente para investigar una denuncia presentada por una organización contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Como es habitual, el magistrado ha incoado diligencias previas tras recibir la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia y ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe sobre si este órgano judicial es competente para abrir una investigación, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo, según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta asociación presentó la denuncia en la Audiencia Nacional contra Puente por un presunto delito de homicidio imprudente en relación al accidente ocurrido el pasado 18 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz, que dejó 45 víctimas mortales.

Un juzgado de Montoro (Córdoba), que será reforzado, se ha hecho cargo de la investigación, en la que participarán tres fiscales, y ya ha recibido varias denuncias de afectados y peticiones de personaciones por parte de partidos y entidades sociales.

