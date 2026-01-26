Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acusaciones del presidente norteamericano

Robles replica a Trump recordándole los militares españoles muertos en Afganistán y exigiendo respeto para España

Madrid. 26.01.2026. Margarita Robles, ministra de Defensa, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Madrid. 26.01.2026. Margarita Robles, ministra de Defensa, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Juan José Fernández

Juan José Fernández

Primera contestación verbal frontal del Gobierno a Donald Trump en la actual escalada de tensión entre los aliados europeos de Estados Unidos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado este lunes en el Congreso su "rechazo más absoluto y rotundo a las declaraciones del presidente Trump". Se refiere a aquellas en las que el actual mandatario estadounidense se ha referido este fin de semana a que países de la Alianza Atlántica no habían contribuido siempre a la coalición internacional que intervino en Afganistán.

La titular de Defensa ha deplorado las palabras del inquilino de la Casa Blanca, aprovechando para "rendir un homenaje muy especial a los militares españoles que, en Afganistán, in situ, perdieron la vida cumpliendo su misión en Afganistán". La ministra ha recordado a los 97 uniformados fallecidos en aquel compromiso de España, destacando el caso de la soldado de Infantería Idoia Rodríguez, primera mujer militar española muerta en una misión en el exterior, e incluyendo en la suma

Robles ha continuado señalando que murieron asesinados además en Afganistán tres guardias civiles (instructores de las fuerzas de seguridad afganas y del servicio de seguridad del despliegue) dos policías nacionales, dos intérpretes nacionalizados españoles..."

Exige respeto

Cada vez se hacen más expresas y sonoras las contestaciones de dirigentes gubernamentales a Trump en el ámbito de la defensa. Esta ocasión ha levantado la indignación no solo en España, también en diversos ministerios de Defensa europeos y, además, de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Si antes se le contestaba a Trump sin nombrarlo, ahora se le dirigen mensajes directos. Desde la Cámara Baja, la ministra Robles le ha enviado sin ambages la exigencia de que "estos fallecidos merecen un respeto como lo merece España cuando se habla de ella".

Ha exigido respeto la ministra y también ha señalado el amplio grupo de 86 militares e intérpretes "seriamente heridos" en el cumplimiento de esa misión, Muchos de esos heridos, ha recordado Robles, "continúan con importantes secuelas psicológicas". "No vamos a aceptar lecciones de nadie. El compromiso de España, sobre todo en Afganistán, ha sido claro y preciso".

