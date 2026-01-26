Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos

El ingreso en el hospital del president Salvador Illa fue un sobresalto para todo el equipo del Govern. Ya no solo por el desasosiego de las primeras horas de ingreso en las que no se daba con un diagnóstico claro y el jefe de la Generalitat padecía un dolor que lo incapacitaba para caminar, sino porque eso amenazaba con alterar los planes y la coreografía diseñada para las próximas dos semanas, en las que estaba previsto desencallar los presupuestos de 2026 para llevarlos a la mesa del Consell Executiu. Illa dio la orden de mantener el calendario, pero los dos accidentes ferroviarios de la semana -el de Córdoba primero y el de Gelida después- han hecho saltar ese esquema por los aires.

Desde que el Gobierno, el Govern y ERC pactaron el nuevo modelo de financiación, en la Conselleria de Economia solo faltaba estampar la firma de ERC y los Comuns -cometido, ya de por sí, laborioso- y acordar nuevos gestos y precisiones en las cifras para empezar a negociar. Tanto es así que la ley de medidas que acompaña a los presupuestos echó a andar la semana pasada. Pero el domingo, poco después de la rueda de prensa de los médicos que atienden a Illa, la tragedia en Adamuz complicó todavía más la sucesión de hechos.

Los trenes alteran la agenda

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ya había recibido el encargo de Illa de continuar con el trabajo previsto y de que se notara lo mínimo posible su ausencia. Pero la agenda del lunes quedó suspendida y con ella quedó en el aire una cita muy importante para avanzar en los presupuestos: la revisión del cumplimiento del pacto para el tercer suplemento de crédito de 2025 y el consiguiente pistoletazo de salida a la negociación de las cuentas. Se confiaba en que el viernes podría celebrarse el encuentro, porque el luto por el incidente en Córdoba finalizaba el jueves.

Pero la noche del martes se registró otro descarrilamiento, en este caso en Catalunya, y con una víctima mortal, y otro fallecido por el temporal. El luto, por tanto, se postergó e incluyó el viernes, y con ello se frenaron todos los avances posibles. Así que se ha consumido una semana clave con la que el Govern contaba para lograr aprobar los presupuestos en este primer trimestre del año. Ha habido reuniones a puerta cerrada con ERC y con Comuns, pero la actuación de Dalmau ha estado centrada en la urgencia que ha supuesto tener que gestionar la crisis abierta por el parón de dos días de Rodalies como máximo responsable del Govern mientras Illa continúa hospitalizado.

Así que este lunes se retoma cierta normalidad en la agenda, ahora impregnada por el conflicto con los maquinistas de Renfe y la carpeta del funcionamiento de los trenes abierta de nuevo de par en par. La desinversión acumulada durante años en la red ferroviaria vuelve a tomar protagonismo en las exigencias que puedan hacer los socios de ERC y Comuns para apoyar los presupuestos. Los primeros ya han reclamado tomar cartas en el asunto e incluso han amenazado con pedir dimisiones; y los segundos han esbozado un "plan nacional" para poner fin al caos y un refuerzo tanto de las inspecciones de la red como de los planes de transporte alternativos.

Pendientes de multas y del IRPF

Las conversaciones con las que el Govern quiere encarar al fin la negociación de las cuentas se reanudan este lunes. Para ello, y con permiso de los trenes, la Conselleria de Territori y la Conselleria de Empresa deben poner la primera multa por vulnerar la ley de vivienda, eso es, por saltarse la regulación que pone coto al precio de los alquileres, una condición imprescindible para los Comuns.

Pero hay otro obstáculo que dificulta la negociación de los presupuestos catalanes, que es la negativa de ERC a sentarse a negociar con la Generalitat hasta que el PSOE no acepte desencallar la ley que los republicanos tienen en el Congreso para que Catalunya pueda recaudar su IRPF. Fuentes de la dirección de Junqueras mantienen este requisito como condición 'sine qua non' y advierten de que, si no se cumple, se volverá al esquema de 2025, cuando ERC frenó las cuentas de Illa y solo aceptó negociar "suplementos de crédito".

Para intentar acercar posiciones, desde ERC recuerdan que no necesitan que la ley del IRPF salga aprobada en el Congreso, entre otras cosas, porque ni tan siquiera se ha empezado a tramitar y el proceso es largo. A los republicanos les valdría con un gesto del PSOE de que se toma en serio este asunto. Un gesto que podría ser, por ejemplo, el compromiso de que, cuando el Gobierno presente una modificación de la Lofca para implementar la nueva financiación, aprovechará para modificar el artículo que impide de forma expresa a las comunidades autónomas recaudar este impuesto.

En público, los republicanos siguen mandando el mensaje de que son partidarios de que haya presupuestos en la Generalitat, en el Estado y hasta en la "Conchinchina", según expresó el propio Oriol Junqueras. Para evidenciar esta predisposición, además, el líder de ERC incluso ha empezado a fijar condiciones para avalar las cuentas. Sin embargo, sin IRPF, estas condiciones no llegarán a una mesa de negociación que el Govern daba por hecho que estaría ya en marcha a estas alturas, pero que continúa aparcada porque, una vez más, los trenes han ejercido de elemento desestabilizador.