La ley de medidas vinculadas a los presupuestos supera el primer trámite a expensas de que el Govern empiece la negociación

Aunque el Govern esté en estos momentos sumido en la crisis de Rodalies, hay trámites que continúan su curso. El pleno del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha aprobado el dictamen de la ley de medidas fiscales y financieras, que es la norma que acompaña los presupuestos, dos semanas después de que la consellera de Economia, Alícia Romero, les enviara el anteproyecto. La previsión del Executiu era arrancar la negociación de las cuentas con los socios de ERC y los Comuns la semana pasada, aunque el calendario previsto está ahora en el aire por la urgencia de atender el caos en los trenes.

En todo caso, el Consell, cuyo dictamen es preceptivo, reclama que, a futuro, no se aproveche esta ley para incorporar "reformas de gran alcance ajenas a los presupuestos", ya que considera que se incluyen cambios legislativos sobre materias que no tienen una relación directa con las cuentas, como las referidas al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya u otras en el ámbito del urbanismo o de la organización del sector público. Según el órgano, se trata de materias que deben abordarse en normas específicas para permitir un debate parlamentario "con mayores garantías y transparencia". También pide que el dictamen se solicite por trámite ordinario y no por procedimiento de urgencia, una vía a la que el Govern ha recurrido para poder acelerar la aprobación presupuestaria después de que se presentara la propuesta de financiación pactada con ERC.

No es esta la única observación que hace el Consell, que pone el foco también en las nuevas tasas y en la aceleración de la simplificación administrativa. Algunas de las tasas que se modifican no las considera lo suficientemente justificadas -el Govern presume de eliminar hasta 19- y en otros casos considera que el incremento previsto es "excesivo", por lo que pide que se revisen o se modulen recordando que todo cambio debe ir acompañado de una justificación "adecuada".

Aunque el Executiu ha hecho gala de que la simplificación administrativa es uno de los principales ejes de la ley de medidas, el Consell recomienda "acelerarla" todavía más, especialmente para los autónomos, las pequeñas empresas y las entidades sociales, mediante la generalización del apoyo técnico y reduciendo la documentación requerida.

Tras el dictamen, el Consell Executiu tiene vía libre para aprobar la ley de medidas, algo que por ahora no tiene previsto hacer a la espera de poder amarrar un acuerdo global de presupuestos con ERC y los Comuns.