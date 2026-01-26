El PP pide a Puente que no asista al funeral de las víctimas de Adamuz: "Sería una provocación"

El Partido Popular (PP) eleva el tono contra el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los populares reclaman, además de su dimisión, que no acuda al funeral católico que se celebrará el próximo jueves en Huelva por las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz (Córdoba). Su presencia "sería una provocación", tal y como afirmó este lunes en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del primer partido de la oposición el vicesecretario de Hacienda y responsable del área de Transportes, Juan Bravo, quien anunció igualmente que Alberto Núñez Feijóo sí estará en ese funeral.

Precisamente para el jueves el Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Senado, ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en la Cámara Alta para que tanto Puente como el propio Pedro Sánchez comparezcan para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria. Una cita a la que no acudirá el presidente del Gobierno, quien, en cambio, y como confirmó este mismo lunes Moncloa, sí comparecerá en el Congreso de los Diputados, a petición propia, el próximo 11 de febrero. Sí lo hará Puente, informa Miguel Ángel Rodríguez.

Para Bravo, la presencia de Puente en la misa funeral organizada por la diócesis de Huelva no es recomendable ya que, según argumentó, "el dolor de las familias no puede agravarse, ni puede aumentarse, con la presencia de Óscar Puente en ese funeral". El vicesecretario popular se refirió igualmente a la suspensión del acto de Estado que en principio el Gobierno y la Junta de Andalucía habían acordado celebrar, también en Huelva, el próximo sábado, para concluir que "un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado, por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel", concluyó.

Preguntado expresamente sobre si tampoco debería acudir al funeral del jueves en Huelva (ese mismo día hay otro en Madrid, en la catedral de La Almudena), Bravo contestó que "el señor Puente y Sánchez representan ahora mismo al Gobierno en esta tragedia, y creo que todo lo que sea extensible a ellos, prácticamente va de suyo, ¿no? Las víctimas lo que merecen es que sean el centro y que no se les utilice", concluyó.

"Miedo y desasosiego"

Fuentes de la dirección popular trasladan que la indignación de las víctimas es lo que ha precipitado en última instancia la supensión sine die del homenaje de Estado, una suerte de 'funeral laico' similar al que ya tuvo lugar recientemente en el primer aniversario de la dana de Valencia, en aquella ocasión con la presencia de los Reyes. Y aseguran que la presencia del ministro o del presidente el jueves en Huelva podría soliviantar a los familiares.

La suspensión, según trasladó Moncloa en la tarde del domingo, se produjo de mutuo acuerdo con la Junta de Andalucía, tras hablar el equipo de la Presidencia del Gobierno con una "amplia mayoría" de los familiares de los fallecidos en el siniestro del domingo 18 de enero.

Bravo culpó al Gobierno de generar "miedo y desasosiego" entre los ciudadanos por sus "evidentes contradicciones y falsedades". Para el vicesecretario popular, según dijo, "hay miedo a este Gobierno por lo que hace y por lo que no hace; por lo que dice y por lo que no dice; estamos en manos de un Gobierno que se caracteriza por el oscurantismo, la mentira y las medias verdades". Una actitud extensible, denunció, a la crisis de Rodalies en Catalunya, que no dudó en vincular al gasto para la traducción simultánea de los discurso en lenguales cooficiales que desde esta legislatura se aplica por primera vez en la historia. "Esto es consecuencia de que se han gastado más en los pinganillos, y se han gastado poco en las vías, en las infraestructuras", aseveró al respecto.

En síntesis, y en la misma línea que lo manifestado horas antes en una entrevista radiofónica por Alberto Núñez Feijóo, Bravo habló de "todo un país en estado de shock, sin prácticamente servicios en el sur, y suspendido o con interrupciones en el norte. Esta es la fotografía de un servicio público que cada día que pasa está peor". semtenció.