Junts señala a Illa como responsable de la crisis de Rodalies por no cesar a Paneque

"Es tan inaudito que la consellera [Sílvia Paneque] siga formando parte del Govern como que [Salvador] Illa no la cese; si no quiere cesar a la consellera, el president pasa a ser el responsable de esta crisis". Con esta afirmación de este lunes, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha elevado el tono y ha intensificado la presión señalando directamente el jefe del Executiu, que sigue hospitalizado por una osteomielitis púbica y cuyas funciones están delegadas en el conseller de Presidència, Albert Dalmau, como responsable de lo que definen como "la crisis de transporte más grande que ha vivido Catalunya en las últimas décadas".

"Paneque o miente o desconoce la realidad. Las dos causas son suficientes para que dimita o la cesen", ha espetado Rius en una rueda de prensa en la sede de Junts, en lo que es ya el sexto día consecutivo de incidencias en las líneas, con persistentes déficits de información sobre el estado de las rutas. Sin embargo, desde el Govern descartan tomar decisiones en esta línea y cierran filas con la gestión de la consellera, que está siendo compartida con la de Dalmau. Estos dos responsables junto a la titular de Interior, Núria Parlon, han pedido comparecer en el Parlament para rendir cuentas de esta gestión. El conseller de Presidència quiere hacerlo este miércoles y la Mesa, el martes por la mañana, vehiculará esta decisión.

Hasta ahora, las críticas se habían concentrado en la consellera de Territori, sin señalar directamente al president, de baja médica. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ya exigió el sábado la dimisión de Paneque, junto a la del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero evitó apuntar a Illa, como también hicieron otros partidos del arco parlametario. Este lunes, sin embargo, Junts ha endurecido el discurso después de un fin de semana en el que la crisis de Rodalies se agravó con suspensiones del servicio y mensajes confusos -cuando no abiertamente contradictorios-.

El portavoz de Junts ha dejado atrás la cautela con el president y lo ha situado también en el centro de la presión política. Sin embargo, preguntado por esta cuestión, Rius ha descartado, por ahora, presentar una moción de censura al president, pues tiene los votos necesarios para ello (son 27 y tienen 35 diputados). "Es avanzar muchas pantallas", ha explicado.

Puente y Sánchez

En la misma línea, el vicepresidente de Junts ha dejado entrever que Puente debería ser cesado y que, si no ocurre, la responsabilidad política se extiende también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, no ha profundizado en ese frente y ha preferido centrar el foco en el PSC, al que acusa de haber tolerado durante "siete años en el Gobierno" las desinversiones en Catalunya. "El PSC tiene la misma responsabilidad o más de esta crisis", ha afirmado. "A una desinversión premeditada se suma una incompetencia manifiesta", ha añadido Rius, que ve como única salida al caos el traspaso "integral" de Rodalies: con titularidad de la Generalitat y sin participación de Renfe.

A partir de las carencias que, a su juicio, está evidenciando el sistema ferroviario, Rius también ha cargado contra el acuerdo entre PSC y ERC para el traspaso de la red, planteado mediante una empresa mixta con mayoría accionarial de Renfe. "El pacto PSC-ERC ha quedado superado por la realidad: no sirve para garantizar un servicio de calidad", ha remachado, poniendo como ejemplo que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) haya podido seguir operando con normalidad, pese al temporal.

Críticas a Collboni

En las últimas horas, además, Junts ha ampliado el foco de sus críticas y ha incorporado a la diana la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde socialista Jaume Collboni, a quien reprochan un "silencio escandaloso" ante la situación. Pocas horas antes, sin embargo, había hecho unas declaraciones tachando de "inadmisible" al situación de Rodalies, que lelgan seis días después del colapso del sistema.

El edil se ha visto, asimismo, envuelto en una polémica tras publicar el domingo una fotografía en la que aparecía leyendo la revista 'Vogue', cuya portada estaba dedicada a Barcelona. La imagen ya ha desaparecido de sus redes después de recibir críticas -también de Puigdemont- por compartirla mientras, a su juicio, evitaba pronunciarse sobre una crisis del sistema ferroviario que golpea especialmente a los barceloneses. "Mientras lee el 'Vogue', Barcelona colapsa", ha sentenciado el portavoz de Junts.