Reunión en la Cambra

Junts explica su rechazo a la nueva financiación ante el G8 empresarial y pide su apoyo para mejorar el pacto

Gisela Boada

Barcelona
Tras reunirse la semana pasada con la patronal Cecot, Junts continúa su ronda de contactos con las entidades económicas más representativas de Catalunya para fijar perfil en el debate sobre la propuesta de reforma de financiación del Gobierno, que rechazan. Este lunes, una delegación del partido se ha citado con el llamado 'G8 catalán' -un grupo de asociaciones empresariales y económicas- en la Cambra de Comerç de Barcelona.

Además de la Cambra, forman parte de este foro el Cercle d’Economia, Pimec, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d’Economistes y la Fira de Barcelona. Todas ellas, en el encuentro avanzado por 'La Vanguardia' y que han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de la formación, han escuchado de primera mano la posición de Junts ante el esquema de financiación defendido por el Gobierno y pactado con ERC, de la mano de una delegación del partido encabezada por el secretario general, Jordi Turull; la vicepresidenta y portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras; y el vicepresidente y responsable de asuntos económicos, Antoni Castellà.

El objetivo de los posconvergentes es explicar a los principales actores económicos por qué rechazan el acuerdo entre socialistas y republicanos y, al mismo tiempo, reivindicar una alternativa propia, basada en el concierto económico, como el del País Vasco. Según fuentes presentes en la cita, los representantes del G8 han reconocido que la propuesta del Gobierno tiene "muchas carencias" y que merece la pena luchar por mejorarlas, aunque con "matices" entre las diferentes patronales, que son de índole distinta.

En el mundo empresarial catalán en general, el movimiento del Ejecutivo con el nuevo sistema de financiación se ha interpretado como una ventana para que Junts se avenga a negociar en el Congreso una fórmula que refuerce los recursos de Catalunya, especialmente porque sus votos son determinantes para que la iniciativa pueda prosperar en la Cámara Baja. De ahí, recogen de forma casi unánime las patronales, que Junts deba jugar su carta y presionar para mejorar una propuesta que ellos también consideran "insuficiente". Los posconvergentes creen que la vía para ello es cambiar el planteamiento hacia el concierto económico y eso es lo que trasladan en estos encuentros.

Con ese telón de fondo, Junts llevará este miércoles a votación una moción que reclama un concierto económico para Catalunya, tal y como avanzó este diario. No es la primera vez que se debate un texto de estas características -la última ocasión fue en noviembre-, pero el contexto ha variado: ERC lo ha apoyado en ocasiones anteriores, aunque ahora deberá decidir qué vota después de haber cerrado su pacto con el Gobierno.

