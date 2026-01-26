El Govern descarta por ahora dimisiones por el caos de Rodalies

Aguantar a la espera de que amaine la tormenta. Esta es la consigna que, por ahora, se impone en el Govern de Salvador Illa, en el que descartan dimisiones por el caos de Rodalies. La crisis ferroviaria está sometida al efecto bola de nieve: crece a cada día que pasa, y ya van seis jornadas sin prestar un servicio mínimo a los viajeros. Pero pese a la presión social, empresarial y política por parte de la oposición, en el Executiu dejan claro que "cierran filas" con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, porque la prioridad, aseguran, es "trabajar para las soluciones".

En la segunda semana que encara el Govern con el president Illa hospitalizado se ha hecho evidente que la Generalitat no tiene el control de Rodalies y que está a expensas de Renfe y de Adif, dos empresas públicas incapaces de garantizar en estos momentos el servicio de trenes y que han dado síntomas evidentes de descoordinación. En los últimos días, cuando el Executiu ha anunciado que se reanudaba el servicio el resultado ha sido que no circulaba ningún tren. Y viceversa: cuando el Govern ha informado de que no operaría la red, ha habido vehículos circulando. La guinda del pastel se ha puesto este lunes, cuando desde primera hora de la mañana se ha reanudado y suspendido la circulación en varias ocasiones.

Ante esta situación, no solo el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha exigido el cese de la consellera Paneque, sino que en las últimas horas también lo ha reclamado el de ERC, Oriol Junqueras, uno de los socios imprescindibles para el Govern de Illa. No obstante, el president Illa no está dispuesto a perder una pieza imprescindible para su ejecutivo, sobre todo porque está convencido que la responsabilidad es de Renfe y Adif. Sin embargo, hasta ahora ha evitado poner a las dos empresas y, por lo tanto, al ministerio de Transportes, en el foco de la responsabilidad.

El único nuevo movimiento de las últimas horas es que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha solicitado comparecer este mismo miércoles en el Parlament para dar explicaciones como presidente en funciones.