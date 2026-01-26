El Govern exige dimisiones en Renfe y Adif y descarta por ahora el cese de consellers por el caos de Rodalies

Aguantar a la espera de que amaine la tormenta. Esta es la consigna que, por ahora, se impone en el Govern de Salvador Illa, en el que descartan dimisiones por el caos de Rodalies en el Executiu. Ahora bien, sí piden "responsabilidades inmediatas", léase dimisiones, a Renfe y Adif ante "la grave acumulación de incidencias que afecta de forma reiterada la red de Rodalies". La crisis ferroviaria está sometida al efecto bola de nieve: crece a cada día que pasa, y ya van seis jornadas sin prestar un servicio mínimo a los viajeros. Pero pese a la presión social, empresarial y política por parte de la oposición, en el Executiu dejan claro que "cierran filas" con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y levantan el dedo acusador hacia las dos empresas estatales encargadas del servicio y la infraestructura, algo que hasta ahora habían evitado hacer.

En la segunda semana que encara el Govern con el president Illa hospitalizado se ha hecho evidente que la Generalitat no tiene el control de Rodalies y que está a expensas de Renfe y de Adif, dos entes públicos a cargo del Ministerio de Transportes que no han logrado garantizar en la última semana la circulación de trenes en Catalunya y que han dado síntomas evidentes de descoordinación. Tras el accidente de Gelida del pasado martes, nada ha funcionado como el ejecutivo catalán había pronosticado. Cada vez que el Executiu ha anunciado que se reanudaba el servicio, el resultado ha sido que no circulaba ningún tren. Y viceversa: cuando el Govern informó de que no operaría la red, ha habido vehículos circulando.

Presión de la oposición

La guinda del pastel se ha puesto este lunes, cuando desde primera hora de la mañana se ha reanudado y suspendido la circulación en varias ocasiones. Ha sido el punto de inflexión para que en la Generalitat se llegara a la conclusión de que no puede ejercer más de parachoques para no acumular más desgaste. Y es que no solo el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha exigido el cese de la consellera Paneque, sino que en las últimas horas también lo ha reclamado el de ERC, Oriol Junqueras, uno de los socios imprescindibles para el Govern de Illa, mientras que los Comuns también han elevado el tono pidiendo que se tomen cartas en el asunto.

No obstante, el president Illa no está dispuesto a perder una pieza imprescindible para su ejecutivo, como lo es Paneque, sobre todo porque está convencido de que la responsabilidad es de Renfe y Adif. Sin embargo, hasta ahora se había resistido a poner a las dos empresas y, por lo tanto, al ministerio de Transportes de Óscar Puente, en el foco de la responsabilidad. Hasta que ha considerado que era insostenible y ha esperado a que los responsables de las dos empresas comparecieran frente a los medios para hacer pública la petición de dimisiones por el galimatías ferroviario catalán.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, con la consellera de Economia, Alícia Romero / JORDI OTIX

En las últimas horas, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha solicitado comparecer este mismo miércoles en el Parlament para dar explicaciones como presidente en funciones y tratar de calmar las aguas frente a una oposición que pide que rueden cabezas y unas plataformas de usuarios que ya no conceden más tiempo y que preparan protestas. El sello de gestión que reivindica el Govern está en jaque en estos momentos ante la falta de control sobre el servicio ferroviario, por lo que el equipo de Illa trata de recuperar las riendas de la situación aunque ello suponga confrontar con un ministerio que está en manos del PSOE, algo que ha tratado de evitar durante seis días. Si una cosa ha ordenado el president es que "se dé la cara" ante los ciudadanos.

Los presupuestos, en jaque

Para los socios del Govern, ERC y Comuns, el contexto pone tierra de por medio en la negociación de los presupuestos. Para los republicanos, el Executiu ha tardado tanto en reclamar dimisiones que consideran que también la consellera Paneque debe pagar los platos rotos, así como el ministro Puente. Y para el grupo liderado por Jéssica Albiach en el Parlament, es el Ministerio de Transportes quien debe hacerse cargo de la situación ante una Generalitat desbordada y unos usuarios que reclaman respuestas inmediatas.

Con estos mimbres, la crisis de los trenes amenaza con llevarse por delante la negociación de unas cuentas que el Govern necesita como agua de mayo para su estabilidad y que querría tener aprobadas en el primer trimestre del año, un horizonte que se aleja para atender la emergencia con los trenes. Este mismo lunes, la reunión que tenía prevista el Executiu con los agentes sociales y económicos para abordar las cuentas ha acabado monopolizada por la situación en la red ferroviaria, mientras que sindicatos y patronales reclaman que no sean los trabajadores y las empresas los que acaben pagando que los trenes no lleguen a su destino. Así que los presupuestos, como los trenes, se quedan de momento en el andén.