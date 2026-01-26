El Govern exige al Gobierno una mayor inversión en Rodalies y se cobra los ceses en Renfe y Adif

Aunque ha tratado de evitarlo durante seis días, al Govern no le ha quedado otra que plantarse por primera vez ante el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de levantar cabeza en plena crisis de Rodalies. "No es tolerable", ha repetido en hasta cinco ocasiones la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una comparecencia diseñada para exhibir que no está dispuesta a ejercer más de parachoques ante el caos en los trenes porque no considera que tenga que ser ella la que paga el pato. Por ello, la Generalitat no solo ha exigido más inversión a una Moncloa gobernada por los socialistas a la que ha echado en cara la falta de mantenimiento de la red ferroviaria, sino que se ha cobrado el cese de dos responsables de Renfe y Adif tras pedir que rodaran cabezas.

El gesto, incómodo para el Executiu de Salvador Illa porque hasta ahora ha enarbolado la "cooperación" y no la confrontación entre administraciones, demuestra hasta qué punto la jornada de este lunes ha sido la gota que colmaba el vaso con Paneque situada en el centro de la diana. El sello de gestión que reivindica el Govern está en jaque en estos momentos ante la falta de control sobre el servicio ferroviario, por lo que el equipo de Illa trata de recuperar las riendas de la gestión de la emergencia mientras desde la oposición incluso los socios de ERC reclaman la dimisión de la consellera. En la Generalitat han dejado claro desde el primer minuto que habría un "cierre de filas" con su dirigente, una de las piezas claves en el organigrama del president a la que no están dispuestos a renunciar. Pero también han dejado caer que se daría un golpe en la mesa tras considerar el desaguisado en los trenes de la jornada de hoy, con varias interrupciones de la circulación, la guinda del pastel.

Un golpe en la mesa

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, quien ha acabado consumando ese plante entre bambalinas ha sido el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien ha trasladado al Gobierno que el galimatías era insostenible para la Generalitat y que las responsabilidades se asumieran en las dos empresas públicas que, desde el accidente de Gelida, han sido incapaces de garantizar que los trenes circulen en Catalunya. Tras tener la certeza de que esas dimisiones se materializarían en el director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y el director general de explotación y operaciones de Adif, Raúl Míguez Bailo, Paneque ha dado un giro argumental en su discurso, que hasta ahora se centraba en subrayar que la prioridad era garantizar la recuperación del servicio. El objetivo: trasladar que a la Generalitat le corresponde ponerse al lado de los usuarios aunque delante tengan a un Gobierno del PSOE, algo que le han exigido tanto ERC como los Comuns, a quienes el PSC necesita para poder aprobar los presupuestos y garantizarse la estabilidad.

Pasajeros en la estación de Sants de Barcelona, a la espera de que se reanude el servicio de trenes de Rodalies / FERRAN NADEU

La consellera no solo ha lamentado que la "desinversión de décadas" por parte del Estado haya provocado que Rodalies tenga una infraestructura "vieja, débil y vulnerable" en Catalunya, sino que ha reprochado que la "falta de mantenimiento preventivo" ha provocado que la crisis actual "sea más grave" y ha advertido de que los recursos invertidos en los últimos años con Sánchez como presidente no son suficientes para mantener en marcha los trenes ante las lluvias de los últimos días. "Entiendo perfectamente el enfado y el dolor de los ciudadanos, el Govern también está indignado. No puede ser que te subas a un tren y que se pare en la siguiente estación", ha asegurado Paneque buscando trasladar empatía hacia los usuarios, que están ya organizando una protesta para el 7 de febrero. El Executiu ha pedido así un mayor desembolso al Ministerio de Transportes y cambios "inmediatos" para que la red recupere la normalidad, a la vez que ha defendido que, por su parte, está haciendo todo lo posible reforzando la red de autobuses.

Los presupuestos, en el andén

Para los socios del Govern, ERC y Comuns, el contexto pone tierra de por medio a la carpeta de los presupuestos por más que ninguno de ellos se haya descolgado de una negociación que, como los trenes, se demora. Para los republicanos, el Executiu ha tardado tanto en reclamar dimisiones que consideran que la consellera Paneque, así como el ministro Puente, también deben asumir su parte de responsabilidad. Y para el grupo liderado por Jéssica Albiach en el Parlament, los presupuestos generales del Estado deben asumir una inyección sin precedentes en Rodalies.

Junqueras pide la dimisión de Paneque / ACN

Con estos mimbres, el brete ferroviario amenaza el calendario de unas cuentas que el Govern necesita como agua de mayo para su estabilidad y que querría tener aprobadas en el primer trimestre del año, un horizonte que se aleja ante la urgencia por encarrilar la emergencia con los trenes. Este mismo lunes, la reunión que tenía prevista el Executiu con los agentes sociales y económicos para abordar las cuentas ha acabado monopolizada por la situación en Rodalies y con sindicatos y patronales reclamando que no sean los trabajadores y las empresas los que acaben pagando que los pasajeros no lleguen a su destino.

Así que los presupuestos, como los trenes, se quedan de momento en el andén a la espera de que los ceses en Renfe y Adif reconduzcan la situación con ERC y los Comuns cuando las vías dejen de ser el mayor quebradero de cabeza de la Generalitat. Paneque ha clamado por una "unidad" política para superar el bache con la vista puesta en una sesión en el Parlament, la del miércoles, que dará cuenta de la mayor crisis que ha tenido que afrontar el Govern de Illa justo en un momento en que el president continúa hospitalizado.