El Gobierno da asiento a Catalunya en la Unesco y en la Organización Mundial del Turismo

Catalunya tendrá un asiento en la Unesco y también en la delegación española de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Se trata de dos aspectos sellados entre el PSOE y Junts que no se habían materializado y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desbloqueado ahora.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el Conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, han firmado hoy en Madrid, en la sede del ministerio, ese acuerdo para que la Generalitat tenga un representante en esos dos organismos internacionales, según fuentes de Asuntos Exteriores.

La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es un organismo especializado de la ONU, creado en 1945 y con sede en París, que busca consolidar la paz, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible mediante la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura y comunicación. El presupuesto de la Unesco es de más de 1.500 millones de euros y se nutre con una financiación conjunta de cuotas obligatorias y contribuciones voluntarias.

Noticias relacionadas

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es, desde 2003, un organismo especializado de las Naciones Unidas y representa la principal institución internacional en el campo del turismo. Está formado por 154 estados miembros, siete territorios (Antillas Holandesas, Aruba, Comunidad Flamenca de Bélgica, Hong Kong, Macao, Madeira y Puerto Rico)y más de 400 Miembros Afiliados que representan al sector privado, entidades internacionales, instituciones de enseñanza, asociaciones y autoridades locales. España es Estado Miembro de la Organización desde 1975. Con sede en Madrid, los objetivos principales que persigue son estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, incentivar la protección del medio ambiente y del patrimonio de los destinos y promover la paz y el entendimiento entre todas las naciones del mundo a través del turismo.