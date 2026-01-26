ERC exige 1.700 millones más para el plan de Rodalies tras el caos en el servicio

ERC ha reclamado este lunes que el caos en el servicio de Rodalies se traduzca en una mayor inversión del Estado en los trenes de Catalunya. Los republicanos han puesto cifras concretas a su reivindicación: quieren que el plan de Rodalies 2020-2030, que está en el ecuador de su aplicación, incluya 1.700 millones de euros más de los presupuestados inicialmente. "Necesitamos que el plan se amplíe, necesitamos más recursos para afrontar las necesidades que tiene la red", ha dicho el portavoz del partido, Isaac Albert.

El plan de Rodalies se presupuestó originalmente en 6.346 millones de euros, que tenían que invertirse en la red catalana entre 2020 y 2030. ERC calcula que en los primeros cinco años, entre 2020 y 2025, se han ejecutado 3.000 millones, por lo que quedarían pendientes 3.346. Pues bien, ahora los republicanos piden añadir otros 1.700 millones para que la cifra final del plan ascienda hasta 8.000 millones en total. Para lograrlo, quieren que sea el Govern de Salvador Illa quien presione al de Pedro Sánchez, apelando a que ambos ejecutivos comparten color político, el socialista. "Ya es hora de que el Govern defienda los intereses de Catalunya y deje de defender los intereses del Gobierno de España", ha dicho Albert.

Es la primera vez que los republicanos ponen estas cifras sobre la mesa. Unas cantidades que deberían concretarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o de los presupuestos de la Generalitat. Por ello, ERC, pese a haber criticado al Govern por su gestión de la crisis ferroviaria, este lunes ha mantenido la mano tendida a negociar tanto los presupuestos estatales como los catalanes. Albert ha dicho que la "obligación" de su partido es "hacer política" por mucho que, ahora mismo, aparecer en la foto al lado del Govern no resulte lo más recomendable. "Nuestra voluntad es que el país tenga presupuestos porque el país es mejor con presupuestos que sin ellos", ha argumentado.

Además, ERC esgrime que los presupuestos deben servir, si llegan a aprobarse, para impulsar iniciativas destinadas a velar por un mejor funcionamiento de las infraestructuras en Catalunya. El partido de Junqueras negocia con el Gobierno la creación de un consorcio cuya misión será garantizar que las inversiones del Estado en la comunidad catalana se cumplan. El problema actual es que muchas veces estas inversiones se presupuestan, pero no llegan a ejecutarse.

Así pues, la perspectiva de ERC a corto y medio plazo es seguir dando estabilidad a Illa y a Sánchez pese a que el pasado fin de semana el partido de Oriol Junqueras reclamara las dimisiones de la consellera Sílvia Paneque y el ministro Óscar Puente por el caos ferroviario. Según Albert, la petición de dimisiones no condiciona "en absoluto" la intención de su partido de "negociar e intentar llegar a acuerdos" con los socialistas. Eso sí, los republicanos han dejado claro que aún no han empezado ninguna negociación presupuestaria formal, entre otras cosas porque sigue pendiente de solucionarse el desacuerdo que mantienen con el PSOE en torno a que Catalunya pueda recaudar el IRPF.

Illa, al margen

Pese a la mano tendida para negociar las cuentas, ERC ha vuelto a cargar contra la Generalitat por cómo está gestionando la crisis ferroviaria. Uno de los grandes problemas, según los republicanos, no es solo que el Govern no haya podido restablecer completamente el servicio seis días después del accidente en Gelida, sino que tampoco ha sido capaz de hacer cumplir sus propios compromisos sobre cuándo estará normalizada la situación. "El Govern no está a la altura de un país como Catalunya", ha concluido Albert.

A diferencia de Junts, sin embargo, Albert ha dejado al margen de los reproches al presidente de la Generalitat, que está hospitalizado desde hace más de una semana. Los republicanos han expresado su incomprensión ante el hecho de que el partido de Carles Puigdemont sí haya reclamado responsabilidades al president. El portavoz ha dicho que Illa "está de baja médica y ponerlo en el centro de la diana es inapropiado".