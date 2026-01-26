Los Comuns se revuelven contra el ministro Puente por Rodalies: "Exigimos una solución inmediata"

Los Comuns se han contenido hasta ahora y no han exigido directamente la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, o de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, por la crisis desencadenada en Rodalies. No obstante, sí que han empezado a subir el tono desde el lugar que ocupan en el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha elevado los decibelios contra Puente para reclamar una "solución inmediata" para los trenes en Catalunya, además de advertir de que Sumar condicionará el apoyo a los presupuestos a un "plan especial de inversiones" en la red ferroviaria.

"Quiero exigir desde aquí al Ministerio de Transportes y a Adif una solución inmediata para el casi medio millón de pasajeros que hoy, de nuevo, no podrán llegar a sus puestos de trabajo", ha asegurado Urtasun durante una conferencia que, en un primer momento, debía estar centrada en su cometido como ministro de Cultura pero en la que los trenes, inevitablemente, han tomado protagonismo. El dirigente de Sumar ha tachado de "intolerable" que Rodalies se haya convertido en una auténtica "lotería perversa" para los ciudadanos de Catalunya y ha sentenciado que las crisis de la red ferroviaria y la de vivienda deben ser la "urgencia y la prioridad absoluta" de la Moncloa hasta el final de la legislatura.

El objetivo, ha insistido el ministro, es "actuar ya" en el mantenimiento del servicio, así como intervenir en los tramos más vulnerables de la red, que asume que es "frágil". Es por ello que ve imprescindible destinar más recursos de los previstos hasta ahora. Los últimos presupuestos generales del Estado, ha recordado, preveían 1.012 millones de euros para Rodalies, un 20% más que los del año anterior, pero ha subrayado que lo importante es que este dinero se "ejecute" y se mantenga.

Los trenes como prioridad

En esa misma línea, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha señalado la "desinversión y la infrafinanciación" que sufre la red de trenes en Catalunya y ha reivindicado que su presencia en el Gobierno es determinante para que este asunto se tenga en cuenta. "Después de años en los que los poderes económicos, el bipartidismo y Junts se han desgañitado defendiendo el cuarto cinturón o la ampliación del aeropuerto de El Prat, ahora han venido a las nuestras", ha asegurado llamando, de nuevo, a tejer un "pacto de país" para que el tren sea la principal prioridad en materia de infraestructuras.

Será después de este galimatías, cuando se logre reconducir el servicio ferroviario, cuando, aseguran los Comuns, reclamarán que se asuman responsabilidades tanto en el Gobierno como en la Generalitat, pese a que por ahora tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa cierran filas con el ministro Puente y la consellera Sílvia Paneque.