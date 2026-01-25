Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez desborda en Huesca el primer acto grande del PSOE para las elecciones de Aragón

Cerca de 700 personas asisten al mitin en la capital oscense

Pedro Sánchez y Pilar Alegría en Huesca

Sergio H. Valgañón

Huesca
Sigue habiendo efecto Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedron Sánchez, ha acompañado este domingo a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el primer mitin importante de la campaña socialista en la comunidad. Cerca de 700 personas en el hotel Abba de la capital oscense, con una larga fila en el exterior, para arropar a Alegría en la resistencia pese al bajo tono de las encuestas.

"Hay partido, hay PSOE y hay partido el 8F", ha iniciado Fernando Sabés, número 1 por Huesca, con disculpas incluidas a las personas fuera del hotel: "Hay fuerza en el PSOE y Alegría va a ser la nueva presidenta del Gobierno de Aragón".

Junqueras pide la dimisión de la consellera Paneque y del ministro Puente por el caos en Rodalies

Puente elude comparaciones con Mazón: "Yo no estaba escondido"

Vox busca aprovechar el discurso islamófobo de Aliança Catalana para arañar votos al PSC

Directo | Tellado comparece en rueda de prensa desde la sede del Partido Popular

DIRECTO | Miguel Tellado ofrece una rueda de prensa

El Govern apuesta por "acelerar" el traspaso de Rodalies y más planes de actuación para contener la crisis de los trenes

Directo | Sánchez desborda en Huesca el primer acto grande del PSOE para las elecciones de Aragón

Bauzá: "Ahora mismo el Govern de Prohens es un gobierno estable"