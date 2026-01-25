Comicios 8F
Directo | Sánchez desborda en Huesca el primer acto grande del PSOE para las elecciones de Aragón
Cerca de 700 personas asisten al mitin en la capital oscense
Sergio H. Valgañón
Huesca
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Sigue habiendo efecto Sánchez. El presidente del Gobierno, Pedron Sánchez, ha acompañado este domingo a la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el primer mitin importante de la campaña socialista en la comunidad. Cerca de 700 personas en el hotel Abba de la capital oscense, con una larga fila en el exterior, para arropar a Alegría en la resistencia pese al bajo tono de las encuestas.
"Hay partido, hay PSOE y hay partido el 8F", ha iniciado Fernando Sabés, número 1 por Huesca, con disculpas incluidas a las personas fuera del hotel: "Hay fuerza en el PSOE y Alegría va a ser la nueva presidenta del Gobierno de Aragón".
- La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
- La defensa de la asistente de Begoña Gómez afea a la Audiencia de Madrid poner en boca de un testigo algo que nunca dijo
- Las huelgas de maquinistas y médicos cuestionan la 'estabilidad social' del Gobierno en pleno ciclo electoral
- La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros
- Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos
- El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso
- A la sección 23 de la Audiencia de Madrid le ha salido una inesperada mosca cojonera
- Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta, el PSOE bajaría y Vox tendría la llave