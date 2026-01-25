Puigdemont acusa a Collboni de importarle un "rábano" el caos de Rodalies

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha vuelto a atacar a los socialistas por el caos de Rodalies. Tras semanas de silencio del posconvergente, que no se pronunció ni siquiera sobre el nuevo modelo de financiación, Puigdemont ha decidido volver a ponerse en el foco mediático y aprovechar la crisis de movilidad para tratar de desgastar al Govern del PSC. Este sábado ya intervino desde Perpinyà, donde se concentró la plana mayor del partido, y este domingo ha vuelto a pronunciarse, esta vez para criticar al alcalde Jaume Collboni.

"El país colapsado, y el alcalde de la capital mirando hacia otro lado para no molestar a sus compañeros de partido que gobiernan en Catalunya y España", ha denunciado en un mensaje en las redes sociales, adjuntando una publicación del alcalde en Instagram donde muestra una portada de la revista Vogue en la que se habla de Barcelona. "Ponerse a leer la edición española de Vogue es todo un discurso, y se ha entendido perfectamente: 'Me importáis un rábano vosotros y vuestros problemas'", ha rematado.

Puigdemont exigió este sábado el cese de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a quien acusó de tener el récord de "incompetencia" y de "vender propaganda y humo". "No manda y no se entera de lo que está pasando, vive en la ignorancia", señaló durante su comparecencia, en la que también encargó a la formación que recorrer Catalunya para "despertar al país de la anestesia del PSC".