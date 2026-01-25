Crisis ferroviaria
Junqueras pide la dimisión de la consellera Paneque y del ministro Puente por el caos en Rodalies
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo | El servicio de Rodalies vuelve a quedar suspendido tras la petición del Govern
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este domingo, quinto día sin trenes en Catalunya, la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente. "Si ya han dimitido de sus responsabilidades, tendrían que dimitir también a efectos formales. Les pedimos que dimitan", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona. Asimismo, el líder republicano les ha acusado de usar "excusas" para justificar el mal funcionamiento del servicio y ha recordado que la lluvia ha afectado a toda Catalunya, pero que esta solo ha alterado el servicio de Rodalies, titularidad del Estado, y no el de los Ferrocarrils de la Generalitat. "La situación es muy grave y es consecuencia de décadas de desinversiones", ha sentenciado.
El pasado jueves, Junqueras ya abrió la puerta a pedir dimisiones, sin embargo, el viernes los republicanos suavizaron las críticas tras reunirse de urgencia con la consellera. La portavoz del partido en el Parlament, Ester Capella, aseguró que su partido priorizaba las "soluciones" antes que la "declaraciones grandilocuentes" y avisó que, una vez superada la crisis, sería cuando analizarían si el Govern había estado a la "altura" y si exigían responsabilidades políticas. Era una crítica velada a Junts, que desde la mañana siguiente del accidente en Gelida pide el cese de Paneque y que ha movilizado la plana mayor del partido hasta Perpinyà para abordar la situación con Carles Puigdemont.
Durante la reunión con Paneque del viernes, los republicanos pidieron reforzar el servicio de autobuses y la gratuidad del peaje de la C-32 mientras Rodalies y la AP-7 no funcionaran con normalidad, dos demandas que el Govern ya ha puesto en marcha. También reclamaron que se garantizara el teletrabajo para que los empleados que no pueden desplazarse no sufran las consecuencias laborales de ello, algo aún pendiente. En este sentido, Junqueras ha criticado que el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, no haya "dicho nada" al respecto y que aún no se haya reunido con patronales y sindicatos para abordar la situación.
Capella trató de elevar el tono este sábado, pidiendo al Govern que tomara las riendas de la situación, pero el partido no ha sido contundente hasta este domingo en boca de Junqueras.
