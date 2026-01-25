Elisenda Alamany será la candidata de ERC a la alcaldía de Barcelona en unas primarias sin rival

ERC tiene desde este domingo candidata a la alcaldía de Barcelona para las elecciones municipales de mayo del año que viene. La secretaria general del partido y actual líder republicana en el Ayuntamiento de la ciudad, Elisenda Alamany, encabezará por primera vez la lista municipal. En los dos últimos comicios locales, en 2019 y en 2023, fue la número dos del exconseller Ernest Maragall. Ahora estará al frente del proyecto.

Alamany se ha asegurado la nominación después de que este domingo se haya confirmado que no tendrá rival en las primarias que había convocado el partido para elegir a su candidato. Las primarias se celebrarán igualmente, pero el 27 de febrero, jornada de la votación, solo habrá un nombre, el suyo. Eso hace que solo tenga que ir descontando días del calendario hasta que su designación sea oficial.

Hasta el último momento ha existido la duda de si finalmente tendría rival y las primarias serían competidas. Desde su fractura interna en 2024, ERC tiene varios sectores críticos contra la dirección que lidera Oriol Junqueras y la propia Alamany. Estos sectores han estado reuniéndose en las últimas semanas para buscar a un candidato que le disputara la nominación a Alamany, pero no lo han encontrado.

La ausencia de rival refuerza a la candidata y le ahorra un mes de campaña electoral y de debates cara a cara que, inevitablemente, habrían aumentado la temperatura interna de una formación que, si bien ha recuperado la estabilidad, sigue teniendo contestación interna. No es descartable que en el futuro la dirección de Junqueras y los críticos vuelvan a chocar en otras contiendas, pero no será en estas primarias.

Fortalezas y debilidades

Alamany se enfrenta al reto de remontar los resultados de ERC de las municipales de 2023, cuando el partido partía con grandes expectativas tras haber ganado las elecciones en Barcelona cuatro años antes, pero acabó cayendo a la cuarta posición. Esta vez, la candidata podrá exprimir un discurso que combine experiencia con renovación, ya que contará con ocho años de concejal a sus espaldas, pero será la primera vez al frente de la lista. El último barómetro municipal, de hace apenas un mes, sitúa a los republicanos en segunda posición en intención de voto .

Sus rivales, sin embargo, también tendrán munición para intentar debilitar la candidatura republicana. La principal carta que utilizarán será intentar equiparar a ERC con el PSC, por las relaciones fluidas que los dos partidos han tenido en los últimos años. Sin ir más lejos, Alamany fue durante un tiempo partidaria de entrar a formar parte del gobierno municipal de Collboni, un plan que generó tensiones internas en ERC y que no prosperó.

Licenciada en Filología Catalana, Alamany (Sabadell, 1983) irrumpió en la primera línea política como diputada del Parlament con las siglas de otra formación política, los Comuns. Llegó a ser la portavoz parlamentaria, pero en 2019 acabó dejando el grupo por desavenencias con la dirección. Entonces creó una nueva organización, Nova, que acabó siendo la plataforma para pactar con ERC y, unos años más tarde, en 2023, acabar integrándose en el partido republicano. Desde hace un año es su secretaria general.

Las municipales no serán para ERC unas elecciones cualquiera. Si no se adelantan las generales o las catalanas, será el primer examen electoral de los republicanos desde que Junqueras y la Alamany se hicieron con el control de la formación en diciembre de 2024. Será, pues, el primer gran termómetro para medir si este tándem ha conseguido reflotar el partido del bache electoral en el que entró en 2023. Un buen resultado reforzará la dirección. Uno malo, volverá a tensar las costuras internas. Para lo bueno y para lo malo, muchas miradas estarán puestas en el resultado de Barcelona.