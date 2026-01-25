Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consecuencia del accidente en Gelida

Los Comuns critican que Puente no viaje a Catalunya ante la crisis en Rodalies: "Se ha esfumado"

Barcelona
"¿Dónde está el ministro Puente? Se ha esfumado y es el máximo responsable de lo que está pasando". Así ha criticado el portavoz de los Comuns, David Cid, que el titular de la cartera de Transportes y Movilidad del Gobierno no haya viajado a Catalunya ante la crisis de movilidad que afecta la comunidad desde el martes, cuando un tren chocó contra un muro de contención que se haya desprendido y causó la muerte del maquinista.

En el quinto día sin servicio -el viernes operó con muchas incidencias-, Cid ha reclamado al ministro que "de la cara" y que "encuentre soluciones" al problema. "Ante una situación que claramente es una situación de emergencia, se tomen decisiones como las que se tomaron en la gestión de la DANA. Que vuelva el ministro Puente que actuó en la DANA y que, de una vez por todas, tome las riendas de esta crisis", ha manifestado.

Por otra parte, el portavoz de los Comuns ha urgido al Govern de la Generalitat a "plantarse ante la patronal" si este lunes tampoco hay servicio. Cid ha defendido que las horas perdidas por culpa de los problemas de movilidad no tienen que ser "recuperables" y ha reclamado también que se decrete el teletrabajo. "Si los trabajadores no pueden llegar al trabajo, no es por voluntad propia; por lo tanto, no tiene ningún sentido que se exija por parte de la patronal que se recuperen las horas", ha sostenido.

Además, según el diputado, el Govern debería trasladar a la patronal la obligación de decretar el teletrabajo, que ha recordado que está "previsto en la legislación laboral y también en el Estatuto de los Trabajadores".

