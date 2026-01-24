Tragedia de Adamuz: la ayuda sanitaria llegó al Alvia pasados tres cuartos de hora pese a que Adif supo a tiempo que había heridos

Los viajeros del tren Alvia 2348 Madrid-Huelva de Renfe siniestrado en el desastre de Adamuz no recibieron la primera asistencia sanitaria hasta pasados 43 minutos del accidente, según la cronología del rescate que poco a poco va trascendiendo de fuentes oficiales, y que se presenta en esta información.

Es una cuestión clave que no acaba de aclararse: por qué si la Agencia de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sabía a las 19:49 que eran dos los trenes implicados y que había heridos en un Alvia (por el relato de una interventora herida en la cabeza), y lo confirmó a las 19:57, la Guardia Civil no fue informada de ese detalle crucial cuando se le pidió que acudiera.

La primera llamada al Centro de Operaciones del instituto armado en Córdoba no dio esa información, pues fue a las 19:47, según Interior, pero a la patruilla que se dirigía al lugar del suceso no se le amplió la información de que se disponía ya dos minutos después en Adif.

Numerosas voces entre los afectados del Alvia han deplorado la tardanza. Algunas han llegado a contar que había pasado hora y media hasta que alguien los atendió. Fuentes próximas al operativo se explican esos testimonios en la percepción subjetiva de los heridos a los que, poco o mucho tiempo, “se les tuvo que hacer eterna la situación”.

Tras dos jornadas de confusiòn en torno a este asunto, este jueves fuentes de la Guardia Civil afirmaban que los primeros agentes llegados a Adamuz se enteraron a las 20:15 horas del domingo de la existencia de un Alvia más allá del Iriyo descarrilado. Este viernes, el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en TVE, ha salido al paso de las quejas por el retraso asegurando que no solo tuvieron conocimiento a las 20:15, sino también “visualizaron” el Alvia a esa hora. Pero los guardias civiles que intervinieron en el siniestro habían contado en televisión que llegaron a las 20:30.

Lo que ocurrió -cruzando esa versión de la Guardia Civil y las de viajeros del Alvia que caminaron a pie en la oscuridad- es que los guardias se enteraron de que había otro tren cuando, en el camino en plena vía, se encontraron con los pasajeros.

El rescate a los heridos de Adamuz, minuto a minuto

19:43 Hora oficial del accidente. El mismo domingo 18, en el comienzo de la gestión de la tragedia, la compañía Iryo había cifrado la hora del descarrilamiento en las 19:39.

19:47 El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Córdoba recibe “indicación del accidente a través del 112”, relató este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a preguntas de los periodistas. El coronel jefe de Criminalística de la Guardia Civil, Alfonso Domínguez, ha contado que “desde que sucedió el accidente hasta que la Guardia Civil tuvo conocimiento pudieron transcurrir entre tres y cuatro minutos como mucho”.

19:49 Adif ya tiene conocimiento de que son dos trenes los implicados en el desastre por la conversaciòn con una interventora del Alvia que dice estar herida en la cabeza.

19:57:34 El Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias (CECON) de Renfe recibe una llamada del Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 Horas de Adif (CASH24) por el descarrilamiento del Iryo, según cronología hecha pública este viernes por el ministerio de Transportes. En esa llamada ya se refiere que hay heridos en un tren de Alvia “que está en la vía contigua”.

19:58:23 El CECON de Renfe dice al control de circulación CASH24 de Sevilla de que también hay heridos en el tren Alvia. Le indican que van a "llamar al interventor".

19:59:12 El CECON de Renfe llama al Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de la misma compañía. En esa comunicación se indica que ADIF ha anunciado que en el Alvia hay heridos. En ese momento, según el relato del Ministerio de Transportes, el CGO responde especulando con que los heridos del Alvia serán por una frenada de emergencia.

20:00 “La primera patrulla llegó al lugar del accidente a alrededor de las 20 horas”, dijo este jueves en comparecencia ante los medios el coronel Domínguez. El ministro Marlaska también ha dado la misma hora. Fue una pareja de guardias de la Agrupación de Tráfico la primera en llegar al tren Iryo. Los primeros trabajos fueron, según ha contado Domínguez, la atención a heridos, el señalamiento de la zona del siniestro y el aseguramiento del acceso para otras patrullas y medios de rescate.

A las 20:00:26, el 112 llama al CECON de Renfe para preguntarle dónde ha tenido lugar el accidente, según Transportes. Fuentes próximas al operativo de rescate comentan que, para ese momento, el 112 habría recibido ya diversas llamadas de viajeros informando de un accidente de tren, sin que se pudiera saber si todas las llamadas eran de un solo tren o varios.

A la misma hora, está registrada por Transportes una llamada del CECON al centro de Autoprotección de Adif para decirle que le van a poner en conferencia con el 112.

20:01:20 Conversación del 112 con el CASH24 de ADIF a través del CECON de Renfe. La agencia ferroviaria “le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supone”. La cita textual es del informe difundido hoy por Transportes.

20:01:34 En este momento, y según el mismo informe de Transportes en cita textual: “CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge y también con el CGO (Renfe) que tampoco el CGO puede contactar. El tren posiblemente ha tenido que frenar y posiblemente haya heridos, se desconoce alcance y número de heridos”.

20:02:45 Llamada del maquinista de un tren de alta velocidad que se dirige a Sevilla al Centro de Control 24H de Renfe en Sevilla. En ese momento se cree que “lo del 2384 (Alvia) es del frenazo y puede haber heridos por eso, están intentando contactar con la interventora”, relata el informe.

20:03:09 El informe de Transportes dice que a esta hora “CECON llama al Agente de Guardia Nacional. Le actualiza la información sobre la incidencia”. El autor del apunte, apresurado, se refiere a Guardia Civil.

20:15 Según fuentes de Interior, a esta hora los guardias civiles presentes en la zona “toman conocimiento” de que hay un segundo tren afectado, además del Iryo, más adelante en la vía. Supuestamente, los guardias presentes se enteran por el relato de pasajeros que llegan andando en la oscuridad desde la zona del Alvia -a 850 metros- hasta ellos. El ministro Marlaska ha aclarado este viernes en TVE que a esa misma hora, 20:15, “llega una segunda patrulla de la Guardia Civil y visualiza al segundo tren, el tren Alvia”. Marlaska ha asegurado que a las 20:30 ya llegan ambulancias y personal de Protección Civil al Alvia.

20:15 - 20:45. No hay otra constatación de la hora de llegada exacta a la zona del Alvia. Algunos heridos han referido que no habían recibido ayuda hasta pasada una hora, sin precisar el momento exacto. El guardia civil de Tráfico Arturo Carmona, primero en llegar y primero en hablar sobre este asunto, relató a La Sexta que llegaron pasada “una horquilla de 15 minutos” desde que tuvieron conocimiento de que había un Alvia siniestrado más adelante.

20:40 Los bomberos de Córdoba capital son activados, según ha inormado el diario Córdoba. En la llamada que reciben, se les informa de que hay dos trenes implicados en el siniestro.

21:21 Los bomberos de Córdoba capital llegan al tren Alvia y comienzan a trabajar en él, según ha informado el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

22:10 La Guardia Civil de Tráfico refuerza su dispositivo para evitar atascos que se están produciendo en las carreteras A-421 y otros que desde las localidades de Pedro Abad y Villafranca de Córdoba llevan a Adamuz, para que se abra vía libre a medios de rescate.

23:00 Todos los heridos han sido ya evacuados. Se impermeabiliza la zona del suceso -según ha relatado el coronel jefe de Criminalística- y se procede a levantamientos de cadáveres.

Posible responsabilidad penal

El titular de Interior ha añadido este viernes que los primeros sanitarios llegaron al Alvia a las 20:30. El espacio de tiempo transcurrido, la tardanza de los servicios sanitarios, se ha convertido en una clave del accidente. Y en torno a ella pueden girar peticiones de responsabilidad penal, y abultadas indemnizaciones exigidas por vía civil, en el juicio que por este accidente se aproxima, y que ya registra diez peticiones de personación como acusación particular.

No se desplegó un protocolo, una forma eficaz de comunicación del desastre ferroviario en el que fluyera la información completa. “La actuación de la Guardia Civil se desarrolló en los tiempos razonables y habituales para tomar medidas y saber la magnitud de los heridos”, dijo este jueves Marlaska ante los medios.

En la tarde de este viernes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido inquirido sobre este tema en rueda de prensa. "El Cash 24 de Adif avisa a los servicios de emergencia a las 20:01:20. Renfe también más o menos a esa hora, quizá dos o tres minutos antes, hace aviso al 112, hablando de su tren, sobre que hay un Alvia que tiene heridos. Cuándo llegan no lo sé, no me corresponde a mí decirlo", ha contado, y, tras decir que desconoce "lo que el 112 hiciera y su coordinación para enviar sus medios", ha subrayado: "Estoy convencido de todos fueron en el merno tiempo posible e hicieron todo lo mejor que pudieron".

Sobre por qué se atendió a un tren antes que otro, Puente ha pedido: "Piensen en los condicionantes. Cuando se llega allí, el primer tren con el que se topan es el Iryo, en el que había heridos graves y fallecidos. Es lógico que sus primeras llamadas se dirigieran al Iryo. El otro tren estaba más difícil de localizar, a oscuras, al fondo del trazado, y es lógico que tardaran algo más en llegar".

Veinticuatro horas antes, el ministro del interior trató de restar relieve al escalón horario en el rescate: “Cuando se recibe una llamada, se recibe la llamada de la existencia de una emergencia; no dan todos los datos necesarios y precisos porque lo importante es la rapidez”. El ministro resumió: “Se solicita la presencia de una patrulla... Esa patrulla va allí, ve la entidad y llama al resto”.