Así se desencalló el pacto con los maquinistas de Rodalies: dos horas de redacción y un responsable de Recursos Humanos

Tras 48 horas sin trenes, el servicio de Rodalies recuperó la normalidad -aunque plagada de incidentes- en virtud de un pacto que se fraguó en los despachos, después de arduas negociaciones entre actores enfrentados por sus intereses contrapuestos: los maquinistas, Adif, Renfe y la Generalitat, que en más de una ocasión tuvo que actuar como "árbitro", según fuentes presentes en estas citas. El Govern no se podía permitir que este viernes no circulara ni un tren, como sucedió durante toda la jornada del jueves, pese a haber anunciado públicamente el miércoles que se reanudaría la actividad. Las dudas y la desconfianza entre las partes han estado presentes desde el martes por la noche, cuando sucedió el fatídico accidente de Gelida, en el que murió un maquinista en prácticas, y todavía no se han disipado.

Es por eso que el acuerdo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, se alcanzó a las 14.00 horas del jueves, pero no se terminó de redactar hasta las 16.00 horas. Dos horas para llegar a un consenso en la literalidad, siempre custodiado por la atenta mirada del responsable de Recursos Humanos de Renfe, una presencia que para varios de los presentes confirma que, más allá de las garantías de seguridad en las vías que reclaman los trabajadores, se esconde un conflicto laboral por la decisión de traspasar el servicio a Catalunya.

La estación de Sants recupera el pulso tras el restablecimiento del servicio de Rodalies / JORDI OTIX

El sindicato de maquinistas dejó claro que los trabajadores no operarían hasta que consideraran que se daban las condiciones de seguridad en la infraestructura. Se realizaron inspecciones, las llamadas 'marchas blancas', durante el día y la noche del miércoles al jueves, y aunque se detectaron algunas anomalías, fueron solventadas. Ahora bien, hubo nuevas incidencias. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se reunió la tarde del miércoles con el sindicato de maquinistas Semaf en la estación de Sants y le trasladó el estado de las comprobaciones en la red. Pero se encontró con el plantón de los trabajadores, que en una de las salas de la estación le echaron al suelo sus chalecos amarillos. Los representantes de los conductores se negaron a negociar.

La carta como aval

Eso forzó al Govern a dar un paso, a exigir una garantía a Adif para presionar a Renfe y lograr que el operador convenciera a los maquinistas. Esa reunión del CECAT fue "crítica". "Necesitábamos una garantía, un papel que acreditara por parte del gestor que la infraestructura es segura", argumentan fuentes gubernamentales. Fuentes presentes en la reunión explican que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, quien asume las funciones de president durante la hospitalización de Salvador Illa, forzó un receso para que Adif fuera más allá de una declaración verbal y pusiera por escrito que, desde las 17.00 horas del miércoles, se podía operar.

Media hora después, la carta firmada por el presidente de la empresa encargada de la infraestructura, Luis Pedro Marco de la Peña, y dirigida a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, estaba encima de la mesa. A renglón seguido, Renfe se comprometió a operar al día siguiente. De ahí que en la comparecencia tras la reunión del CECAT, Dalmau y Paneque anunciaran que se restablecería el servicio pese a advertir de se haría "progresivamente" y de que sería un día "difícil" para la movilidad. "No hemos engañado a nadie", sostienen desde el Executiu, y recuerdan que en la misiva quedaba claro que quedaban "operativas todas las líneas de Rodalies a excepción de la R4 Sud entre Sant Sadurní- Martorell y la R-11, en su vía 2 en el tramo entre Caldes y Girona (ambas estaciones excluidas)".

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ofrece una rueda de prensa para detallar los términos del acuerdo alcanzado tras los incidentes en el servicio ferroviario de Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

Esta acción enfadó aún más a los maquinistas y, al día siguiente, solo se presentaron seis de 140. Los usuarios se encontraron con que todo el servicio estaba suspendido sin existir antes un previo aviso. En el Govern definen el gesto como una "huelga encubierta", pese a que públicamente no han utilizado estos términos. Se produjo entonces un "cambio de paradigma". El Govern asegura sentir "empatía" con los maquinistas, ya que han perdido a un compañero que estaba en prácticas y porque están consternados por el accidente de Adamuz. Dalmau ha hablado con la madre del fallecido en el accidente de Gelida y también ha visitado a los heridos en el choque.

No obstante, recuerdan en el Govern que sin una huelga convocada entendían que los trabajadores debían acudir a su puesto de trabajo. Ante esta situación, relatan, mediaron en una negociación "que corresponde a Renfe con sus trabajadores" bajo el argumento de que el riesgo de no intervenir era que Catalunya se encontrara sin trenes "de forma indefinida". Decidieron entonces abrir un expediente al operador.

La reanudación del servicio

Eso provocó malestar en Renfe, pero forzó la reanudación de las negociaciones. Hasta las 16.00 del jueves, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf no lograron alcanzar el acuerdo que pasaba por iniciar inmediatamente nuevas inspecciones de las vías, esta vez conjuntas, con la participación de los propios maquinistas, que señalarían ellos mismos los puntos más vulnerables de la red. Un plan de actuación se encargaría de reparar los fallos y posibles peligros.

Firmaron el acuerdo dos representantes de Semaf y el director de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany; el gerente de Recursos Humanos de Renfe, Juan Álvarez, y por parte de Adif, Ángel Contreras. La Generalitat completó la reunión como mediadora, con la presencia del comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, y el secretario de Movilidad, Manel Nadal.

Por la noche se pudo restablecer la línea R2 Norte. El resto no llegó hasta la hora habitual del inicio del servicio del viernes. Pero a medio gas: con la R1 y R4 operando con una sola vía, e incumplimientos generalizados de los horarios.

Sin embargo, a media tarde del viernes, un desprendimiento de tierras que interrumpió de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes obligó a reformular los términos del acuerdo y reabrió la crisis con los maquinistas.

Y es que, lejos de dar el asunto por zanjado, el Govern tiene el reto a corto plazo de recuperar la plena normalidad en el servicio para, después, tratar de negociar que se desconvoque la huelga de maquinistas para el 9, 10 y 11 de febrero; al mismo tiempo que activa nuevos planes de contingencia a sabiendas de que las inversiones se están aún ejecutando y que hay un conflicto aún abierto con los trabajadores de Renfe por el traspaso de la gestión de Rodalies a la Generalitat. La crisis no está, ni mucho menos, superada.