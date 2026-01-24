Puigdemont reaparece en plena crisis de Rodalies para liderar la oposición al Govern de Illa

Carles Puigdemont ha citado a la plana mayor de Junts este sábado en Perpinyà (Francia). El partido tenía previsto celebrar un consejo nacional en Cardedeu, en el que se esperaba algún mensaje político del secretario general del partido, Jordi Turull, pero finalmente se ha desconvocado. Ante la actual crisis de Rodalies en Catalunya, Puigdemont ha decidido volver a coger las riendas de la oposición al Govern de Salvador Illa. "Catalunya colapsa por incompetencia, dependencia y falta de liderazgo. Ha llegado el momento de decir 'ya basta', pienses lo que pienses", enfatizó el jueves a través de vídeocomunicado, tras semanas de silencio. Ni siquiera se pronunció sobre el nuevo modelo de financiación acordado entre ERC y el Gobierno.

Aunque dentro de la cúpula del partido su poder de decisión es indiscutible y su participación es prácticamente diaria a nivel interno, el líder de Junts acostumbra a mantenerse fuera del foco mediático y se reserva intervenir solo en circunstancias determinadas. Desde su entorno lo atribuyen a la "anormalidad" de su situación, tras más de ocho años residiendo en Waterloo. "Si no puede estar como debería en el día a día, prefiere no estar", argumentan. Sin embargo, el líder posconvergente ha decidido implicarse ahora directamente.

Puigdemont no comparece públicamente desde que rompió con el PSOE y aún no se ha pronunciado sobre el nuevo modelo de financiación

Puigdemont tratará de usar el caos ferroviario provocado por el accidente mortal en Gelida el pasado martes para erosionar al Govern, que llegó a la Generalitat prometiendo buena gestión tras el 'procés'. El expresident ya ha aprovechado crisis anteriores que ha atravesado Catalunya para acusar a Illa de "incompetencia" y de "dimitir de su liderazgo", y para denunciar una actitud "servil" del president socialista respecto al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo con el desalojo del instituto B9 de Badalona, la peste porcina africana, las lluvias que afectaron a las comarcas del Ebre en octubre y a cuenta del apagón del pasado mes de abril.

Sin embargo, la crisis de Rodalies tiene más elementos para lograr un mayor impacto. El paro generalizado del servicio durante más de 48 horas ha afectado a 400.000 usuarios diarios, según cifras de Renfe, que ya llevan años sufriendo retrasos y cancelaciones de forma recurrente. Los sucesivos gobiernos de la Generalitat han acusado a la operadora ferroviaria y a Adif de la problemática, fruto en buena parte de la desinversión. Pero para el Executiu de Illa plantarse contra el Gobierno no es tan fácil como lo era para los independentistas.

Dimisiones y manifestación

Previsiblemente, Puigdemont exigirá la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, como ya han hecho otros líderes del partido. Illa quedará más al margen de las críticas por su hospitalización. Lo que sí hará es aprovechar para cargar contra el traspaso de Rodalies acordado por ERC por no ser "integral", ya que la nueva empresa mixta de Rodalies Catalunya estará participada en 51% por Renfe. También llamará a la movilización de la ciudadanía. "Enviará un mensaje de país", afirman fuentes del partido.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República, organizaciones de la órbita de Junts, ya han convocado una manifestación el próximo 7 de febrero en Barcelona. El lema anunciado "Prou" [basta] ya fue usado por los posconvergentes, y recuerda a la manifestación celebrada el 1 de diciembre de 2007 en Barcelona también para protestar por el caos ferroviario, en este caso provocado la llegada del AVE. Bajo la pancarta "Somos una nación y decimos basta. Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras", se agruparon unas 200.000 personas cifradas por la policía, 700.000 según la organización. La movilización organizada por la Plataforma Dret a Decidir fue una de las semillas del 'procés'.

Antesala del regreso

Puigdemont no ha hecho ninguna comparecencia pública desde el 27 de octubre, día en que convocó también a la plana mayor del partido en Perpinyà para anunciar la ruptura de la relación con el PSOE. Su reaparición este sábado en el sur de Francia marca el preludio de su regreso definitivo a Catalunya. Desde el partido confían en que se le aplique finalmente la amnistía y en que pueda cruzar la frontera sin riesgo a ser detenido antes de verano. Junts espera que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) siga el criterio del abogado general -como ocurre habitualmente- y avale que amnistiar el delito de malversación no es contrario a la legislación europea. Este aval despejaría el camino para que el Tribunal Constitucional dictaminara a favor de los intereses del expresident.