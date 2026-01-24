Puigdemont exige el cese de Paneque y encarga a Junts "despertar al país de la anestesia del PSC"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamado este sábado el cese de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ante el nuevo caos en Rodalies. También ha reclamado a la plana mayor de la formación que recorra Catalunya para "despertar al país de la anestesia del PSC". Puigdemont se ha expresado así durante su intervención en la cumbre que el partido ha organizado para este sábado en Perpinyà (Francia).

El posconvergente, que acostumbra a mantenerse fuera del foco mediático y se reserva intervenir solo en circunstancias determinadas, ha decidido volver a coger las riendas de la oposición al Govern ante la actual crisis de Rodalies en Catalunya. El líder de Junts ha tratado de usar el caos ferroviario provocado por el accidente mortal en Gelida el pasado martes para erosionar al Executiu de Illa, que llegó a la Generalitat prometiendo buena gestión tras el 'procés'.

Noticias relacionadas

Carles Puigdemont, durante su intervención en la cumbre de Junts per Catalunya celebrada en Perpinyà (Francia) / Junts

Su reaparición este sábado en el sur de Francia marca el preludio de su regreso definitivo a Catalunya. Desde el partido confían en que se le aplique finalmente la amnistía y en que pueda cruzar la frontera sin riesgo a ser detenido antes de verano. Junts espera que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) siga el criterio del abogado general -como ocurre habitualmente- y avale que amnistiar el delito de malversación no es contrario a la legislación europea. Este aval despejaría el camino para que el Tribunal Constitucional dictaminara a favor de los intereses del expresident.