Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzForo de DavosSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Caso Begoña Gómez

La Policía comunica al juez Peinado que ni Begoña Gómez ni su asistente han entregado aún sus pasaportes

Los agentes siguen a la espera de una respuesta de la defensa, que es a quien se remitieron ambas cuando se les requirió el documento

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023, en Madrid (España).

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía ha informado al juez Juan Carlos Peinado de que aún no tienen en su poder los pasaportes de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ni de su asistente, Cristina Álvarez, y que ni siquiera tienen todavía una respuesta de sus defensas, que fueran a las que ambas se remitieron ante el primer requerimiento del magistrado.

El titular de la plaza 41 del Tribunal de Instancia de Madrid pidió a la Unidad de Policía judicial adscrita a los juzgados del Cuerpo Nacional de Policía "las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas" Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que "hiciesen entrega de los pasaportes expedidos a su nombre".

Noticias relacionadas y más

El oficio policial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se limita a un escueto párrafo en el que se señala que como ya dijo el 11 de noviembre, el día 7 se dirigió "a las investigadas" y "por parte de las mismas se trasladó a esta Unidad que de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica". Añade que "a fecha del presente no se ha recibido respuesta y, por lo tanto, no existe novedad al respecto".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
  2. Junqueras plantea las condiciones para los presupuestos: la gigafactoría, una línea orbital y una ley de pueblos
  3. La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros
  4. La defensa de la asistente de Begoña Gómez afea a la Audiencia de Madrid poner en boca de un testigo algo que nunca dijo
  5. La Complutense afirma que no es necesaria una titulación para redactar contratos de la Universidad y dificulta a Peinado acusar a Begoña Gómez de intrusismo
  6. El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso
  7. Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta, el PSOE bajaría y Vox tendría la llave
  8. El magistrado que redactará la sentencia de la Kitchen superará la fecha de jubilación en pleno juicio

La Policía comunica al juez Peinado que ni Begoña Gómez ni su asistente han entregado aún sus pasaportes

La Policía comunica al juez Peinado que ni Begoña Gómez ni su asistente han entregado aún sus pasaportes

Ultimátum del PP a Sánchez: o comparece sobre Adamuz la semana que viene en el Congreso o lo citará en el Senado

Alegría pone el foco en la salud de las mujeres y propone adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años

Alegría pone el foco en la salud de las mujeres y propone adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años

Pilar Alegría se compromete a adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años

Pilar Alegría se compromete a adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años

Iraola, nuevo coordinador general de Sortu (EH Bildu), se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"

El PNV advierte al PP de que no apoyará una investidura de Fejióo si mantiene los "ataques gratuitos": "Nada que hacer"

El PNV advierte al PP de que no apoyará una investidura de Fejióo si mantiene los "ataques gratuitos": "Nada que hacer"

Ayuso 'empuja' hacia la derecha a Azcón: "Aragón tiene que enseñarle a Sánchez que tiene los días contados"

Ayuso 'empuja' hacia la derecha a Azcón: "Aragón tiene que enseñarle a Sánchez que tiene los días contados"

Puigdemont exige el cese de Paneque y encarga a Junts "despertar al país de la anestesia del PSC"

Puigdemont exige el cese de Paneque y encarga a Junts "despertar al país de la anestesia del PSC"