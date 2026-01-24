Caso Begoña Gómez
La Policía comunica al juez Peinado que ni Begoña Gómez ni su asistente han entregado aún sus pasaportes
Los agentes siguen a la espera de una respuesta de la defensa, que es a quien se remitieron ambas cuando se les requirió el documento
La Policía ha informado al juez Juan Carlos Peinado de que aún no tienen en su poder los pasaportes de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ni de su asistente, Cristina Álvarez, y que ni siquiera tienen todavía una respuesta de sus defensas, que fueran a las que ambas se remitieron ante el primer requerimiento del magistrado.
El titular de la plaza 41 del Tribunal de Instancia de Madrid pidió a la Unidad de Policía judicial adscrita a los juzgados del Cuerpo Nacional de Policía "las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta el día de hoy del requerimiento realizado a las investigadas" Begoña Gómez y Cristina Álvarez para que "hiciesen entrega de los pasaportes expedidos a su nombre".
El oficio policial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se limita a un escueto párrafo en el que se señala que como ya dijo el 11 de noviembre, el día 7 se dirigió "a las investigadas" y "por parte de las mismas se trasladó a esta Unidad que de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica". Añade que "a fecha del presente no se ha recibido respuesta y, por lo tanto, no existe novedad al respecto".
