El joven detenido en Cartagena, tras salir en libertad de la Audiencia Nacional: "Yo no soy yihadista, estoy en contra de todo acto de terrorismo"

«Yo soy una víctima». Así se expresa Salaheddine, el cartagenero de 21 años de edad que fue detenido el pasado martes en su casa de La Palma y este viernes declaraba en la Audiencia Nacional, en Madrid, ante la sospecha de que tuviese vínculos con el yihadismo .

Antonio Piña, titular del Tribunal Central de Instancia Nº 6 de la Audiencia Nacional, decretaba la libertad con cargos del joven cartagenero, al tiempo que mandaba a prisión provisional (tal y como solicitó la Fiscalía) a la mujer arrestada en Galicia en el marco del mismo operativo.

La mujer de 19 años arrestada en Ferrol durante la misma operación sí fue mandada a prisión provisional sin fianza

Y precisamente por su relación con la vecina de Ferrol, apunta Salaheddine, se vio él en este embrollo. «Esto empezó cuando yo conocí a esta chica y empezamos a salir», afirma el chico, que atiende a La Opinión «agotado», minutos después de salir por su pie de la Audiencia Nacional y solo deseando llegar a su casa a descansar.

«Después de un tiempo decidimos dejarlo», comenta sobre su vínculo con la chica, de solo 19 años, detenida y ya encarcelada. «Estábamos en un estado de prometidos, hablábamos, yo le daba 'likes' y a ella le aparecían», narra.

Según el cartagenero, «ella se volvió de esa manera (en referencia a que, supuestamente, se radicalizó) cuando estábamos en esa etapa de cero contacto».

"Me engañó"

Sin embargo, el contacto se retomó y «ella después me pidió que hiciera unas transferencias», relata el vecino de La Palma. De esas transferencias vienen los cargos por uno de los delitos que se investigan: financiación del terrorismo.

Cabe recordar que los investigadores desplazados desde la capital de España a Cartagena no hallaron en la vivienda (donde el joven reside con su padre y hermanas, pues su madre falleció recientemente) ni explosivos ni armas ni rastro alguno que hiciese suponer que este vecino estuviese planeando un atentado. El juez, tras escucharlo, determinó que no supone ningún riesgo que esté en libertad. No se trata, consideró, de ningún ‘soldado’ del ISIS que esté organizando un ataque terrorista, estima.

La chica de Galicia, prosigue «me enviaba vídeos de la gente que me decía que necesitaba esa ayuda, la de las transferencias. «Me pedía hacer bizum, yo fui una víctima de esa mujer, me engañó», incide el vecino de La Palma.

Lo que hizo en Internet dejó un rastro digital que puso sobre la pista a los profesionales de la Comisaría General de Información. Cuando arrancaron las pesquisas, el nombre de Salaheddine salió a la palestra. Y eso que «yo no tengo nada que ver con esto», insiste.

El joven salía sonriente de la Audiencia Nacional, portando en las manos los papeles que acreditan su libertad. Antes de comparecer delante del juez Piña, el chico, asistido por el abogado Miguel Gonzálvez, ya había declarado el día antes, durante más de cuatro horas, ante la Policía Nacional.

Llamar a la familia

Tras subir, alegre, la rampa del tribunal que lleva a la vía pública, lo primero que hizo el muchacho fue contactar con su familia. «Ya hablé con ellos y están bien», celebra, «no están tan preocupados». En la noche de este viernes ya pudo volver a dormir en su cama: al salir de la Audiencia, fue trasladado en coche hasta la Región. Donde espera retomar su vida y dejar atrás este mal trago.

Salaheddine hace hincapié en que él no es yihadista. «Estoy en contra de todo acto de terrorismo, no me gusta nada ese tema», destaca al respecto.

El despliegue en La Palma desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información sobresaltó a los vecinos a primera hora del martes, al toparse con efectivos fuertemente armados, pertrechados con chalecos antibalas y pasamontañas en sus rostros.

El cartagenero, sobre los investigadores, valoró que el trato de la Policía Nacional para con él fue exquisito en todo momento. «Todo muy bien, perfecto, me han tratado bien», agradece.

El juez, por otro lado, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la joven detenida en el barrio de Recimil, en Ferrol, al ver indicios de que está implicada, supuestamente, en una red de apoyo al yihadismo.

Noticias relacionadas

A esta fémina, que antes vivía en Cartagena, en concreto, se la investiga por el envío o gestión de fondos destinados a estructuras terroristas, así como por la difusión pública de contenidos que justifican las acciones de grupos yihadistas. Se sospecha que vivió un autoadoctrinamiento, que es un proceso de radicalización a través de la Red que se caracteriza por el consumo de material violento.