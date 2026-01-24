ERC y Comuns exigen al Govern "tomar las riendas" de la crisis de Rodalies: "Debe dejar de ser un parapeto del Gobierno"

A diferencia de Junts, que pide directamente el cese de la consellera Sílvia Paneque, ERC y Comuns aún no reclaman dimisiones. Sin embargo, sí han subido el tono este sábado ante el nuevo caos de Rodalies. Esta madrugada se anunció que se suspendía el servicio durante la jornada de hoy, pero a primera hora de la mañana han salido algunos convoyes en distintas líneas, y horas después se ha vuelto a paralizar la circulación de nuevo a petición del Govern. Ante esta situación, los dos socios del Govern han pedido al ejecutivo que "tome las riendas" y "lidere" la crisis.

"Exigimos que la información que se dé se ajuste a la realidad, que se dé toda la información necesaria, que si hace falta se informe cada hora y que, en definitiva, se tomen las riendas. Que el Govern de la Generalitat deje de ser un parapeto del Gobierno del Estado, porque si no está asumiendo la responsabilidad de aquellos que no la asumen", ha sostenido la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, en declaraciones desde la estación de Sants.

Por otra parte, la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al Executiu no ser "árbitro entre las historias de Renfe y Adif" ni un "espectador" y le ha reclamado "liderar" la crisis ferroviaria para que Catalunya salga el lunes "de una vez por todas" del "caos". En declaraciones a los medios en el marco de la manifestación unitaria de sindicatos docentes, Albiach ha señalado que la gente necesita que la información sea "cierta, clara y rápida". Además, ha reclamado una auditoría periódica del mantenimiento de las vías y las infraestructuras de Catalunya, y que los resultados sean públicos.