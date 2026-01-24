Junts acusa al Govern de "incompetente" y Vox reclama "responsabilidades penales" ante el nuevo caos en Rodalies

La oposición ha vuelto a cargar contra el Govern este sábado por los problemas de movilidad ferroviaria. Rodalies presta esta mañana un servicio con cortes, retrasos y transbordos en autobús, mientras Adif está volviendo a revisar buena parte de la infraestructura, después de que ayer por la tarde se produjera un nuevo desprendimiento en la R1 a la altura de Tordera.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, que este sábado ha citado a la plana mayor del partido a una cimera en Perpinyà para abordar la situación, ha vuelto a tachar al Govern de "incompetente". También el portavoz del partido en el Senado, Eduard Pujol, se ha pronunciado. "El desastre de los trenes que no llevan a ninguna parte queda agravado por el caos en el Govern. Cualquier crisis anterior ha sido un juego de niño", ha asegurado.

También desde Vox, el líder de la extrema derecha Ignacio Garriga ha tachado la gestión de "criminal". "No queremos comparecencias ni ruedas de prensa: queremos dimisiones y responsabilidades penales", ha afirmado en las redes.